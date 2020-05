Legendarni centar NY Knicksa Patrick Ewing hospitaliziran je zbog zaraženosti koronom

Jedan od najboljih centara NBA lige svih vremena, legendarni košarkaš New York Knicksa i stanovnik Kuće slavnih Patrick Ewing potvrdio je da je zaražen koronavirusom. Sa sveučilišta Georgetown, čiju košarkašku momčad vodi, stiže obavijest da je hospitaliziran u lokalnoj bolesti.

I want to share that i have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG

— Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020