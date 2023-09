Legijin navijač sinoć ju je uživo pratio tisućiti put zaredom. Od 2002. bio je na svakoj utakmici

Są takie chwile, że trzeba się samemu pochwalić, bo inaczej nikt nie pochwali. 😅 Niepostrzeżenie stuknęło mi TYSIĄC obejrzanych oficjalnych meczów Legii Warszawa z rzędu. 🥳 Przypadkiem dziś to odkryłem, bo wiedziałem tylko, że jubileusz się zbliża i…akurat! 😅 pic.twitter.com/64IFfipHg5

— Paweł Mogielnicki (@mogiel90) September 27, 2023

Pritom je Mogielnicki posjetio čak 38 država diljem Europe, pa tako i Hrvatsku, kada je prije dvije godine Legia gostovala u Zagrebu kod Dinama. Proputovao je tako sve od Portugala do Kazahstana, od Islanda do Izraela i gotovo sve između tih zemalja. Zanimljivo, jučer je do jubileja došao baš protiv Pogońa iz Szczecina, to gostovanje ujedno je te 2002. bila posljednja utakmica kojoj nije svjedočio s lica mjesta.

Njegovi ljubimci primjereno su ga nagradili, u posljednjih 15-ak minuta došli su do preokreta te na kraju slavili s 4-3. Uistinu treba pohvaliti Mogielnickog za taj njegov trud, očito ga u praćenju kluba nisu omele ni ozljede, bolesti, pandemija COVID-a niti neki događaji iz privatnog života. Doduše, treba i na kraju napomenuti da je on ujedno i poznati sportski novinari, ni to nimalo ne umanjuje ovaj fantastičan pothvat…