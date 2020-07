Leipzig – Atlético i Atalanta – PSG kao poznati parovi: održan je ždrijeb četvrtfinala Lige prvaka

Održan je nikad prije viđeni ždrijeb Lige prvaka u Nyonu. Podsjetimo, pandemija koronavirusa pomaknula je natjecanje na kolovoz, utakmice od četvrtfinala nadalje ugostit će Benficin i Sportingov stadion u Lisabonu (finale je na rasporedu 23. kolovoza), igrat će se na jednu utakmicu, a zbog svega toga došlo je do promjena u ždrijebu…

Nositelja i nenositelja nema, klubovi iz iste zemlje mogli su se neometano sastati, a kluspki predstavnici pratili su ždrijeb preko videokonferencije. Podsjećamo, četiri putnika u četvrtfinale već znamo, a to su Paris Saint-Germain, Atalanta, Atlético Madrid i RB Leipzig, dok ćemo drugu polovicu dobiti nakon uzvratnih utakmica koje se još valjaju odigrati. U prvim susretima Napoli i Barcelona u Italiji su odigrali 1-1, Bayern je na Stamford Bridgeu nadmoćno slavio protiv Chelseaja rezultatom 3-0, Lyon je kod kuće minimalno trijumfirao protiv Juventusa, a Manchester City je u gostima svladao Real Madrid 2-1…

Preostale utakmice osmine finala trebale bi se odigrati u gradovima domaćina kako je prvotno bilo planirano, a parovi četvrtfinala su sljedeći:

Real Madrid/Manchester City – Lyon/Juventus

RB Leipzig – Atlético Madrid

Napoli/Barcelona – Chelsea/Bayern

Atalanta – Paris Saint-Germain

A eto i kako se križaju momčadi u polufinalu:

Real Madrid/Manchester City – Lyon/Juventus – Napoli/Barcelona – Chelsea/Bayern

RB Leipzig/Atlético Madrid – Atalanta/Paris Saint-Germain (pobjednik ovog para bit će ‘domaćin’ u finalu)

