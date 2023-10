Leipzig je i ove sezone vrlo atraktivna ekipa. Za to je zaslužan i Xavi Simons, najbolji asistent lige

25 – RB Leipzig's 25 goals this season is their most ever at this stage of a Bundesliga campaign; they'd never previously scored more than 20 in their first nine games. Hungry. #RBLKOE @RBLeipzig_EN pic.twitter.com/VxQbiRtnnJ

— OptaFranz (@OptaFranz) October 28, 2023

Dobar dio zasluga za ta postignuća ide mladom Xaviju Simonsu, trenutno najboljem asistentu Bundeslige. U tom trijumfu sudjelovao je s dvije asistencije. čime je svoj ligaški učinak podebljao na njih ukupno šest. Nastavio je tako svoj dobar niz, jer je ovog tjedna imao prste i u dva Leipzigova gola u slavlju nad Crvenom zvezdom (3-1) u Ligi prvaka, tad je bio i strijelac i asistent.

Ovaj 20-godišnji Nizozemac dugo je tražio svoje mjesto pod suncem, očito se nije snašao u Paris Saint-Germainu, tek mu je lanjska epizoda u PSV-u donijela napredak u karijeri. Sada je, kako se čini, dodatno procvjetao na istoku Njemačke, iako je tamo tek nešto više od dva mjeseca. Uz njegove partije, kao i one Loïsa Opende te Castella Lukebe, Leipzigovi će navijači posve zaboravi onaj trojac prodanih zvijezda…