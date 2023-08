Lekin pomoćnik Čustović: ‘Trebamo zaboraviti Europu, ispali smo na način na koji smo ispali’

Samo tri dana nakon ispadanja iz Konferencijske lige, Hajduk će u domaćem prvenstvu gostovati kod Rudeša. Te su momčadi dosad u HNL-u upisale dijametralno suprotan učinak, Bijeli imaju pobjede u sva tri nastupa, dok je zagrebački sastav još uvijek bez boda. Sada će sav Hajdukov fokus biti na prvenstvu i kupu, čega je svjestan i Adnan Čustović, pomoćnik Ivana Leke koji ga mijenja tijekom suspenzije.

“Trebamo zaboraviti Europu, ispali smo na način na koji smo ispali”, započeo je Čustović svoju konferenciju, pa nastavio:

“Glavni razlog tome je što nismo zabili golove. Trebamo se sada koncentrirati na Rudeš, mladu i motoričnu ekipa, koja je posljednja na tablici, ali je zaslužila više. Pokazali su da igraju jako dobar i ofenzivan nogomet, s mladim igračima, brzinom i tehnikom. Oni su izgubili prve četiri utakmice, tako da i oni trebaju nekoga zakinuti. Zato moramo biti sto posto koncentrirani na ono što radimo i da postignemo pobjedu.”

Uz povratni let iz Grčke, nije bilo previše vremena za odmor, ali niti treniranje, tek jedan je trening održan nakon ogleda s PAOK-om. Mogle bi se, stoga, očekivati i određene promjene u početnom sastavu, no to neće biti poznato do početka utakmice.

“Danas možemo poraditi samo nešto na taktici, ali momčad zna kako se igra, stojimo dobro i u obrani i u napadu, jedino nam treba malo više efikasnosti u napadačkom smislu. Što se tiče promjena, još uvijek o tome razmišljamo, ali pred nama je još jedan trening. No, ne bih ništa govorio o tome, vidjet ćemo što možemo uraditi”, zaključio je Čustović.