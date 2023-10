Leko: ‘Bilo bi lijepo da na Poljudu možemo vidjeti Hajdukove i Dinamove navijače skupa’

Hajduk se nakon derbija s Dinamom okreće još jednom rivalu, onom jadranskom — Bijeli za vikend gostuju kod Rijeke na Rujevici u važnoj utakmici koja će također imati utjecaj na bitku za naslov prvaka. Splićani žele učvrstiti svoju poziciju na prvom mjestu HNL-a, a Ivan Leko danas je najavio taj susret.

Naravno, u medijima se najviše spominjao povratak Marka Livaje na Rujevicu i kolanje naljepnica Umri, Livaja koje je službeno osudio i HNS.

“Bilo bi lijepo da na Poljudu možemo vidjeti Hajdukove i Dinamove navijače skupa, na Rujevici Rijekine i Hajdukove, u Osijeku i na Maksimiru…”, započeo je Leko. “Ne znam kada ćemo to vidjeti, ali ja bih volio to, s ljudske strane, kao u drugim zemljama. Malo smo ljubomorni kada to vidimo vani, a kod nas ne.

Je li razgovarao s Livajom o tome? “S njim ne treba pričati, on je spreman na sve”, dao je do znanja Hajdukov trener. “Njemu ne treba ništa govoriti; njegova nogometna i socijalna inteligencija su na visokom nivou.” Rekao je da ima dvije, tri dileme oko sastava, a onda se osvrnuo na ekipu kojom rukovodi Željko Sopić. “Igraju dobro i daju dosta golova”, kazao je Leko. “To je nezgodna momčad, pogotovo doma, ali ni mi nismo za baciti. Vjerujemo u sebe i znamo da će puno toga ovisiti o nama. Dobar izazov, ali moramo biti pravi i odgovoriti na najbolji mogući način od prve sekunde.” Što očekuje od Filipa Krovinovića i njegova imenjaka Uremovića? “Krovinović raste, osjeća klub 200 posto, živi za nogomet”, odgovorio je. “Uremovića smo doveli kako bi nam dao novu energiju i kvalitetu. No, živi se samo od zadnje utakmice, jedino je važno što ćemo pokazati sutra. Moraš ići 100 posto, nogomet nije balet, ide se, na velikim utakmicama se pokazuje velika momčad i veliki igrači.” Hajduk je pobijedio u pet od posljednjih šest utakmica kod Rijeke, lani nije uspio kada je bio bez Livaje. “Ja se samo sjećam da nismo dobili zadnju, želimo pobijediti, to je dodatni motiv”, rekao je Leko. “Brojevi ne lažu, volim statistiku. Jedno je dojam, drugo su brojevi. Nama paše igrati tamo, ovaj put će biti drukčije, ovo je utakmica za prvo mjesto. Svakako je drugačije nego kad je 10 ili 15 bodova razlike.” Novinari su ga pitali je li gledao Dinamo i Zrinjski pa je odgovorio da je gledao zadnjih 15-ak minuta Plemića, a onda se vratio nadolazećoj utakmici. “Volio bih da mi dominiramo i da ih pojedemo u svakom duelu, ali to je jedno”, naveo je. “Želiš napadati, stvarati šanse, a u trenucima kad je suparnik miran i ima loptu čuvati prilaze svojem golu. Ovo je drukčija utakmica nego prije, ovo je utakmica za prvo mjesto. Nije bitno gdje si 1. listopada nego 25. svibnja. No, jako je bitna psihološki, da pokažemo protiv dobrog suparnika gdje smo i da smo pravi. Da odigramo pravu partiju.” Osvrnuo se kratko i na realizaciju… “Radimo puno na kretanju i automatizmima, nisam ni ja sretan da smo zabili samo 13 golova. Ideja je zabiti više od dva gola, a primiti manje od jednog.” Hajduk je odigrao tri derbija protiv rivala i slavio u sva tri navrata. “To govori da ste mirni, dobri i stabilni”, smatra Leko. “Ali, ja bih želio da smo bolji, imamo prostora za napredak. Trudimo se biti kritični i napredovati, ali rezultat je majka svega. Tko te pita kako je bilo, važan je rezultat. Srednjoročno gledano, moraš imati i dobru igru i dobar rezultat.” Boji li se suđenja? Bilo je primjedbi na Igora Pajača nakon Dinama… “Ne bojim se, hvalio sam suđenje šest mjeseci kada je bilo dobro”, podsjetio je. “Sad nije i to kažem. Sucu želim da odsudi dobro više nego što on to sam sebi želi. Patrik Kolarić je dobar sudac, pokazao je kvalitetu, no ja se bavim svojom momčadi, ne suđenjem. Do prije dva dana nisam ni znao tko sudi.”

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se