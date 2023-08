Leko najavio susret u Solunu: ‘Imamo aktivan rezultat, došli smo pobijediti i proći dalje’

Dan uoči presudne utakmice za svoje europske ambicije, stigla je hajdučka delegacija u Solun. U četvrtak nam slijedi uzvratni dvoboj trećeg pretkola Konferencijske lige između PAOK-a i Hajduka, a sa strane gostiju taj je dvoboj najavio Ivan Leko.

Trener Bijelih vjeruje u prolazak, a za pravo mu daje jako dobro odigrana prva utakmica. Osim nje, forma je sjajna i u ligi pa je Hajduk sve skupa u velikom naletu.

“Analizirali smo prvu utakmicu”, rekao je, prenosi Dalmatinski portal. “Dali smo sve od sebe. Igrali smo dobar nogomet protiv protivnika koji je stabilan. Mogu biti zadovoljan igrom, a rezultat je mogao biti bolji. Znali smo da nas čeka zahtjevnih 180 minuta. Mi imamo aktivan rezultat. Za proći trebamo dobiti u Solunu, a to nije lako. Očekujem da će PAOK biti dobar, agresivan, ali imamo mi kvalitetu. Očekujem dobar Hajduk”, rekao je, pa nastavio:

“Ako želimo proći, moramo biti na maksimalnom nivou u svim segmentima igre. Jako puno želimo prolaz. Možda je u ovom trenutku veći pritisak na PAOK-u s obzirom na tradiciju, budžet, ali mi smo motivirani i imamo svoju šansu.”

Prednost može biti to i što Bijeli bolje poznaju suparnika u odnosu na prvi susret, ali isto se odnosi i na drugu stranu.

“Vjerujemo da smo pametniji poslije jedne međusobne utakmice. Svaka ekipa ima kvalitete i mane. Pričamo, znamo plan. Treba zaustaviti njihove vrline i napasti mane. To je jasno, ali teren je mjerilo. Sigurno ćemo imati svoje momente. Bitno je da budemo odlučni i hrabri. Mi smo ovdje došli pobijediti i proći dalje.”

Hajduk je stigao u Solun nakon Slavena gdje je rotirao i odigrao dva različita poluvremena, ali na kraju ipak slavio.

“Protiv Belupa smo naučili dvije lekcije. Prva je da imamo kvalitete i da možemo pobijediti svakoga, a druga je da u nogometu moraš biti full-gas. Kada pomisliš da si prelijep i prezgodan to tako ne ide. Sigurno smo izašli pametniji iz te utakmice.”

Dodao je Leko da se ne vježbaju penali u momčadi jer na treningu igrači ne mogu osjetiti pritisak od 30 tisuća ljudi, a onda se osvrnuo na atmosferu i svoje iskustvo iz PAOK-a gdje je bio pomoćnik.

“Kad si bio negdje, to može pomoći. U ekipi imam dosta iskusnih igrača koji su igrali u Grčkoj. Očekujemo da će biti vruće, puno intenziteta i strasti. Mi smo na to doma navikli. To su stadioni za velike igrače. Veselimo se tome. Spremni smo za to okruženje.”

Zbog svega što se događalo između navijača Dinama i AEK-a zategnuti su grčko-hrvatski odnosi pa su i hajdukovci stigli u Solun pod ogromnim osiguranjem. Leko je za kraj prokomentirao i to:

“S ljudske strane mi je tužno da nas čuvaju tri kordona policije. Ali, tako je i u Hrvatskoj. Ideš igrati, a oko tebe 50 policajaca. To nije lijepo. Otišlo je u tužnom smjeru. Sport bi trebao biti takav da mogu doći navijači obje momčadi, da poslije jedni slave, a drugi tuguju. Unatoč svemu tome pokušavamo se maksimalno koncentrirati na utakmicu”, zaključio je.