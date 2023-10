Leko nakon novog poraza: ‘Ovo sad je za frajere. Ako si u Hajduku, digni se kako hoćeš’

Ivan Leko doživio je novi poraz na klupi Hajduka, ali po prvi put i povike za svoj odlazak. Poraženi su Bijeli od Osijeka i nisu izgledali dobro pa Leko nije mogao biti zadovoljan.

“Svaki poraz boli, pogotovo doma”, rekao je. “Imali smo teška dva tjedna. Bili su dobri treninzi s ciljem dobiti sljedeću utakmicu. Rezultat je loš, osjećaj je loš. Imali smo priliku popeti se na prvo mjesto, sličan osjećaj kao protiv Istre.”

Leko je utakmicu vidio u dva dijela, prije i nakon gola. Također, smatra da je Hajduk osim završnice bio solidan.

“Mislim da smo u prvom poluvremenu bili bolji suparnik do zadnjih 16 metara. Osijek se branio, ali nismo dali gol. Nastojali smo nešto korigirati na poluvremenu, ali primili smo gol nakon 20 sekundi. To je bio veliki udarac, trebalo nam je 10-15 minuta da dođemo sebi. Dosta toga je danas bilo na strani Osijeka, koristili su svoje kontre i zasluženo pobijedili. Teško je previše pričati, pogotovo kad izgubiš 2-0.”

“Imali smo i dvije-tri ozljede koje brinu. Igrali smo zadnjih 20 minuta s obranom koja nije ni trenirala skupa. Puno stvari je krenulo naopako. U nogometu su htijenje i borbenost nešto, ali to je tek preduvjet za rezultat koji treba ostvariti. Imali smo lijep niz i dobivali sve redom, sad imamo očajan niz. Inače ti svaki debakl pomaže da budeš bolji. Treba to prihvatiti i prespavati, mada se neće spavati, i od sutra glavu gore i napraviti sve da se okrene situacija.”

Hajduk danas nije imao udarac u okvir.

“Po statistici smo bolji. Imali smo veći posjed i viša udaraca iz boxa, ali nismo dobri u 16 metara. Prije barem nismo primali golove, ali odavno nismo dobri u kaznenom prostoru. Ne zabijamo ni iz druge linije, golove iz daljine kako bi i otvorili utakmicu. Tu nismo dobri”, rekao je, pa govorio o psihologiji pritiska:

“Mi znamo kako je ovdje, mi koji živimo klub. Ako ne možeš igrati pod pritiskom, nisi za ovo. Uzmi loptu, prođi trojicu i zabij gol. Ti si igrač Hajduka, a igrali smo protiv Osijeka, uz respekt svima. Pokušali smo pripremiti ekipu da se igra s emocijom, ali i pameti. Bili smo bolji u polju, ali što ti to znači.”

Promjena se dogodila nakon 55 minuta igre, izašao je Zvonimir Šarlija, a ušao načeti Marko Livaja.

“Zvone je imao žuti karton, a napadali smo i htjeli smo gol. Svaka kontra i duel je rizik sa žutim kartonom. Realno, Marko nije za igrati, ali on želi biti tu i biti uz ekipu. Plan je bio, da smo vodili, da ne igra. Već tjednima ima problem zgloba i drugu, mišićnu stvar. Malo je trenirao, bio je plan da ne igra. Rizik za 30 ili 45 minuta je manji nego za 90, a svi znamo koliko ovisimo o Marku. I zbog njegovih liderskih kvaliteta, koliko svi rastu kad je on tu. Pokušali smo isprovocirati preokret.”

Osim Livaje, problem sa zadnjom ložom osjetili su i Josip Elez te Mihael Žaper. S druge strane, vratio se Rokas Pukštas.

“Silom prilika smo promijenili podlogu treninga, 10 mjeseci nismo imali mišićnih ozljeda. To je odmah alarm i problem, ali u ovom trenutku ne znamo nešto više. Imamo mi igrača i izbora, ali Rokas je moderan igrač koji je jako bitan u oba boxa. Imao je dvije situacije za gol, ima gard pobjednika. Trenirao je, možda je bilo rano, ali osjećaj je bio da je spreman. Otrčao je 12 kilometara, ali fali mu malo osjećaja. No, to će doći. Bio je rizik, ali svaka utakmica je strašno bitna.”

Slijedi jako neugodno gostovanje u Koprivnici.

“Nama je sad svaka utakmica nezgodna, četiri poraza od šest utakmica je alarm za klub kao što smo mi. Čeka nas teška utakmica, ali ovo je za frajere. Ako si frajer, igrač ili trener u Hajduku, primi kritiku jer ovo je dramatično i digni se kako god hoćeš. Idemo napraviti sve za dobiti.”