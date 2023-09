Leko nakon pobjede: ‘Navikni živjeti da su ti dvije tone na leđima. Ako ne, nisi za raditi u Hajduku’

Hajduk je danas nakon velike muke uspio slomiti Lokomotivu i pobijediti pogotkom Emira Sahitija. Splićani su tako odgovorili poslije dva vezana ligaška poraza i na prvom mjestu, s 18 bodova, dočekuju derbi s Dinamom u sljedećem HNL-ovu kolu; Modri su na 13 s dvije utakmice manje…

Ivan Leko izašao je pred novinare poslije susreta i prokomentirao ga. Je li mu pao kamen sa srca?

“Sretan sam i zadovoljan kao i igrači, ali sutra će opet biti kamen”, započeo je. “Navikni živjeti da su ti dvije tone na leđima, ako ne, nisi za živjeti i raditi u Hajduku. Iznimno mi je drago, dobar je osjećaj poslije utakmice, bila je jako teška priprema, ali momci su živjeli, ginuli, trening je svaki bio dobar i onda te sreća pogleda. Opet imamo psihološki tik; zabiješ gol, VAR ti poništi. To je teško, ali momci su opet gurali. Jedna pa druga šansa, pa fulaš… Ali onda te pogleda, sreća se zasluži. Ja mislim da smo mi bili bolji i da smo zaslužili dobiti. Večeras možemo malo uživati, sutra opet u rudnik, spustiti glavu i raditi kao psi. Bilo je 30-40 minuta dobrog nogometa.”

Jesu li ovo bila dva različita poluvremena?

“Muka je bila, dva su razloga”, objasnio je. “Prvi je psihološki, kad se izgube dvije utakmice unese se nemir i onda ima milijun dilema. Drugi je problem vrijeme i naš teren je očajan. Ekipa koja treba napadati i dominirati, treba ti tvrdi teren, a nama lopta ne ide. Bila je prvo bakterija pa sada poplava, da ja vama pričam da je teren loš, isti je za obje ekipe. Puno sam bodova gubio kad je bio loš teren, a puno dobio kad je bio dobar teren u ekipama koje trebaju dominirati.”

Slijedi Dinamo…

“Najbitnija utakmica, najveći derbi, sve to stoji, oni su dobri, mi smo dobri, želimo puno”, najavio je. “Svatko ima svoje motive, bit će pun stadion, ludi će biti, pokazat će prkos i inat, folklor prije svakog derbija. Želio bih opet uživati u treninzima pa utakmica što Bog da.”

Aleksandar Trajkovski i Mihael Žaper danas su se predstavili poljudskim navijačima.

“Dobri, kvalitetni igrači, ali tri mjeseca imamo tu priču”, podsjetio je Leko. “Vidi se razlika kada uđu; kad bi nam ulazili Moufi i Vadis odmah vidiš da je to nešto, kad ti uđu Trajkovski i Žaper vidiš da je nešto. Ali, trebaju trenirati, trebaš im dati vrijeme i uklopiti ih. Ali, isto tako moraš dobiti iduću utakmicu. Da je ostalo 0-0, tko te pita? Ne pita te nitko ništa.”

Sahiti je napokon zabio u HNL-u.

“Ja vjerujem da netko gore sve vidi”, rekao je Hajdukov trener. “On je momak koji je prvih 10 utakmica imao nula golova i nula asistencija. Onda je situacija kao treneru, kad vam krilo ima takvu statistiku, morate ga maknuti. Ali, kad ga vidim na treningu koliko je motiviran, ja ga neću maknuti. Onda se dogodi da ga danas Bog pogleda. Svi se tresemo i ne znamo gdje ćemo. Tko ga zabije? Emir Sahiti. Kad si pošten u najtežem trenutku pogledat će te. Drago mi je što ga nisam maknuo prije nekoliko kola.”

Lokomotivin vratar Nikola Čavlina bio je jako raspoložen…

“Nama Lokomotiva odavno ne paše, mladi su, puno trče, visok tempo, igra jako direktno i to nama ne paše”, priznao je Leko. “To je već godinama tako, izmeli su nas ovdje lani 4-3, mogli su dati još pet golova. Mi smo upozoravali, znali smo što nas čeka, uspjeli smo neki njihov tempo razbiti, sačuvati tranzicije i prekide. Imaju pet frajera od 190 centimetara i više. Dobro smo to branili, znali smo da su nezgodni. Drago mi je što smo ih uspjeli dobiti, ali svaka čast njihovu treneru. Ovo je trener kojemu svaki prijelazni rok prodaju najbolje igrače, a on uvijek izmisli klince koji igraju lijep nogomet. Želim im puno sreće jer igraju dobar, pošten nogomet koji volim gledati.”

Je li bilo panike u zadnjim minutama?

“Je, ja sam lud”, odgovorio je. “Dođem, opale nam dva šuta iz peterca u zadnjoj minuti. U ekipi s toliko iskustva, osam frajera s milijun utakmica. Zadnja šansa, njih šest, blokiraju centaršut, dva igrača na drugoj stativi. Da primiš takav gol, hajde doma. Ali sreća se zasluži, svi zajedno smo dali sve. Ovaj nije danas zabio veću šansu nego onaj frajer u Gorici prošli vikend.”

Što se može naučiti iz ovog tjedna? Ako je sve bilo dobro i tako završilo, što igrači mogu povući da bi bilo dobro i dalje?

“Ja nastojim naučiti svakoga dana, danas biti bolji nego jučer. Kažem igračima da budu samokritični, to je jedini put da učiš. Baza je nogomet, CV, kvaliteta, sve stoji. Ali ako ne ideš strasti kao da je svaka utakmica finale Lige prvaka, ta kvaliteta se onda ne vidi. Kad te potrefi pa dobiješ devet zaredom, priča se o rekordima, a nije ni blizu bilo tako dobro. Onda te klepi i spusti dolje brzinom munje. Onda se moraš vratiti na bazu, pogini, pojedi travu i šuti. Mi imamo kvalitetu za dobiti dosta utakmica u HNL-u kad ideš životom.”

Evo što je imao za reći Lokomotivin trener Silvijo Čabraja:

“U prvom poluvremenu, utakmica egal, Hajduk je imao nešto više udaraca ali praktički nije izradio nijednu pravu šansu”, rekao je. “Izlaskom Mudražije, do gola Hajduk je bio znatno bolji; imali smo na kraju i mi par šansi. Hajduk je zasluženo pobijedio, dali su više energije i više truda, volio bih prije da je dobio dvije utakmice prije pa da smo mi došli. Imali su izuzetan žar, želju i volju da naprave pozitivan rezultat.”

Lokomotiva je u ovu utakmicu krenula u rebuildingu; prodani su Kačavenda, Stojković…

“Nije samo Stojković, ako izračunate, u odnosu na zadnju pobjedu koju smo imali, fali nam šest-sedam igrača”, podsjetio je Čabraja. “Aliyu, Kulenović, Cipetić, De Haas… Praktički čitava ekipa. Mi smo takav klub, ode vam osam igrača pa morate stvarati nove vrijednosti. Feta Fetai koji je ušao je 2005. godište, Kanižaj 2003., imao je tešku povredu, malo kasnije krenuo u seniorski ritam. Smakaj 2003…. To je naša stvarnost. Imamo igrače koje moramo proizvesti, nadam se da ćemo kako će prvenstvo teći dalje biti sve bolji i bolji.”

Osvrnuo se i na Hajdukove šanse za osvajanje naslova.

“Zašto ne? Hajduk je ozbiljna ekipa, i ove dvije utakmice koje je izgubio, da nam se desilo da smo zabili u 94. minuti, bila bi tragedija. Čavlina je imao par dobrih intervencija, Hajduk je od 45. do 80. bio znatno bolja ekipa, stvarao nam je probleme. Ne vjerujem ni da će Dinamo lagano proći s nama.”