Leko o isključenju i sucu Belu: ‘On je došao glumiti frajera. Neka bude ponosan’

Hajduk je večeras izgubio prvu utakmicu sezone i propustio priliku osvojiti trofej u Superkupu protiv najvećeg rivala Dinama na Maksimiru. Dojam nije bilo loš, Bijeli su imali puno prigoda, ali nedostajalo je konkretnosti.

Na susret se osvrnuo Ivan Leko, trener Bijelih koji je na samom kraju prvog poluvremena isključen poslije žustre rasprave sa sucem Dariom Belom.

“Poraz, utakmica je za mene bila 50-50”, rekao je Hajdukov trener za Max Sport. “Znali smo protiv koga igramo, prvaka koji je bio najbolji, na njihovom stadionu, ekipa, imaju stabilnost i dugo igraju zajedno. Mi smo novi, promijenili smo se i mijenjamo se. Priprema utakmica su jedno, prave utakmice su drugo pa ne znaš na što će to izgledati. Mislim da smo bili dobri i da smo imali možda i više dobrih šansi. Boli što smo izgubili jer smo bili blizu. Čestitam Dinamu jer ima kvalitetu da te kazni. Situacija za moj crveni, to je smiješno.”

Leko je isključen zbog rasprave s Belom nakon jedne situacije u kojoj je Hajduk mislio da je dobio korner, a suđen je faul u Dinamovu korist.

“Dogodilo se to da nije bilo bitno faul ili nefaul”, svoje je viđenje dao Leko. “Pomoćni sudac daje korner, glavni sudac čeka 20-30 sekundi i hoće ispasti pametan. On vraća odluku s centra, kao, bolje je vidio od pomoćnog suca. Komentirao sam previše, zasluženi žuti karton, ali crveni ne. Ništa mu nisam rekao osobno na terenu, on dođe i daje mi crveni karton. Glumi autoritet i želi biti glavni lik. Prvih šest mjeseci su suci bili dobri, hvalio sam gdje god sam stigao, ali nervira me kad netko dođe glumiti frajera. On je došao glumiti frajera, ja sam bezveze dobio crveni karton. Za to se ne daje, on je dao i neka bude ponosan. Vjerojatno će biti 10 utakmica kazne, to me ne bi iznenadilo.”

Prokomentirao je razlike između Dinama i Hajduka…

“Mi smo u dvije različite faze, oni su stabilni, mirni, čekaju prodaju da bi doveli, mi smo promijenili i kompletiramo momčad. Imali smo par dana zajedno, pripreme traju tri i pol tjedna, nismo znali kako ćemo izgledati. Htjeli smo nastaviti dobar niz od zadnja dva tri mjeseca, meni je to bilo hrabro, falilo je u zadnjoj trećini, to u većini slučajeva u ovakvim utakmicama čini razliku.”

Smatra da je njegova ekipa stvorila nekoliko lijepih prigoda.

“Imali smo samo tri lijepe velike šanse u drugom poluvremenu, u prvom par situacija gdje lagano dođemo jedan na jedan. Dođeš na Maksimiru, šutneš 10, 15 puta na gol… Nemam puno toga za zamjeriti igračima, igrali smo što smo htjeli, stvorili smo situacije. Jako mi je žao što je Superkup otišao, a ja sam uvjeren, možda sam krivo gledao, da nije bio crveni karton, da bi utakmica drukčije završila.”

Prije utakmice je rekao da bi radije osvojio Superkup nego slavio u derbiju u prvom kolu, koji također dolazi…

“Mene ovo boli, jer ovo je otišlo. Prvenstvo je 36 kola, trebamo uigrati ekipu i imamo novih momaka, stvoriti klapu gdje se vole i poštuju, lijepo rade. Zadovoljan sam što smo dosad napravili. Očekujemo kompletirati se, ovo miriše da ćemo imati kompetitivnu ekipu koja će moći ovako hrabro u boj pa nekad dobiješ, nekad izgubiš. Nadam se da ćemo u petak biti još malo bolji i da možemo na rezultat.”

Slijedi težak raspored; nakon još jednog derbija, Osijek i Rijeka te Europa…

“Teško je, tako se otvorilo. Ne bojimo se, radimo, idemo hrabro naprijed, ne kalkuliramo. Nastojimo biti dobri sljedeću utakmicu. Sada smo puni emocija, sutra je slobodan dan, u ponedjeljak opet treniramo puno, idemo uklopiti nove momke i napraviti sve da pokušamo napraviti rezultat.”

“Stvarno smo svi tužni, mislim da ovo nismo zaslužili, ravnopravna borba”, dodao je Filip Krovinović. “U prvom poluvremenu su imali jednu jako dobru priliku, mi više. Primili smo gol iz naše greške i nismo posustali, ali svoje prilike nismo zabili. Idemo tužni kući. Crveni karton nas nema što uzdrmavati, to se događa na derbijima u žaru i borbi. Nažalost, to se dogodilo, ali mi sve svoje znamo, znamo što smo trebali raditi i to smo pokazali. Primili smo gol iz glupe greške i izgubili. Ipak je jedna titula titula više, nismo je uspjeli osigurati danas, ali već se okrećemo prvoj utakmici prvenstva, to je isto tu, za par dana.”