Leko o porazu: ‘Nismo bili dobri, premalo toga kreiramo. Čestitam Rijeci, ima sjajnu ekipu’

Pogotkom Nike Jankovića s bijele točke, Rijeka je došla do minimalne pobjede (1-0) u drugom ovosezonskom izdanju Jadranskog derbija. Treći je to ligaški poraz za Hajduk u posljednjih pet kola, čime sigurno nije i ne može biti zadovoljan trener Ivan Leko. To je i sȃm potvrdio, gostujući u MaxSportovom studiju, gdje je podijelio svoje dojmove nakon utakmice.

“Umjetnički dojam je danas možda i bolji nego prošle nedjelje, ali ne igramo za taj dojam. Ovo je težak i bolan poraz, baš zato što ne mislim da nas je protivnik nadigrao. Iskoristili su taj moment, mi naš nismo i to je kraj priče. Teško nam je jer smo primili nesretan gol, došli smo dobiti i drugi derbi zaredom derbi”, poručio je Leko.

“Nismo bili dobri, premalo smo toga kreirali, a i to onda nismo zabili. Čestitam Rijeci, ima dobru atmosferu i sjajnu ekipu, zasluženo tu gdje je. Bolno nam je, ali tako je kako je, trebamo dići glavu. Rekli smo da ima prostora za napredak, moramo još raditi. Dug je ovo maraton, 36 utakmica, a utakmica nam je kao Liga prvaka. Progutali smo gorku i pilulu, ali od sutra idemo dalje”, dodao je Hajdukov trener.

“Malo golova zabijamo, a i premalo šansi stvaramo. Bili smo danas bolji u veznom redu i build-upu, ali fali nam igrača u završnici, vezni koji mogu zabiti gol. Mi to znamo, nije nam nikakvo iznenađenje, zato i radimo te treniramo da bi bili bolji, pa je bolno kad ne uspiješ. Lakše je izgubiti kad te protivnik razbije, ali danas je bilo 50-50, no tri boda ostaju u Rijeci, a mi tužni idemo doma.” Od prve je minute neočekivano krenuo Anthony Kalik, a onda i iznenađujuće ostao u svlačionici na poluvremenu. Osvrnuo se potom Leko i na razlike u ambicijama i očekivanjima u Rijeci i Hajduku. 😓 Poraz u Jadranskom derbiju…#HajdukStats #Rijeka #Hajduk #SuperSportHNL pic.twitter.com/N8tBE8sV08 — Hajduk Stats (@hajdukstats) October 7, 2023 “Kalik je bio dobar, htjeli smo energiju, a i donio nam je ekstra kvalitetu. Planski je bilo da u drugom dijelu uđe Aleksandar Trajkovski i da tad imamo najboljih 11 na terenu. Rijeka ima veliku ambiciju, ali kod nas je pritisak puno veći, a ambicije ogromne, ništa se ne priznaje osim prvog mjesta. Sad imamo tri ekipe na vrhu u par bodova, dobro je to za ligu, ali i za nas, jer nas motivira da puno radimo.” Pred Lekom i njegovim je igračima sada reprezentativna pauza, a onda slijedi novi derbi, ovog puta na Poljud stiže Osijek. “HNL nije šetnja, izgubili smo bodove na malim utakmicama, moramo se resetirati kroz ova dva tjedna. Nema puno toga od velike priče, nego od rada. Imamo kompetentnu ekipu, ali ne i takvu da može dobit nekoga ako smo na 70 posto. Nećemo nikome reći da je bolji od nas. Utakmica s Osijekom još je predaleko, ovo nam je još svježe i jako bolno, sad ćemo se odmorit, ali i puno trenirati”, zaključio je Leko.

