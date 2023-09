Leko o sukobima: ‘U mojoj svlačionici nema ničeg neuobičajenog, ja kao trener bih to prvi znao’

Hajduk će prekid serije od dva uzastopna poraza tražiti ove subote, kada na Poljud stiže Lokomotiva. Posljednji ogled između ovih momčadi na istom tom stadionu završio je gostujućim slavljem od 4-3, a bit će ovo i prva domaća utakmica za trenere Ivana Leku nakon odrađene suspenzije, koji je danas bio i na druženju s medijima. Naravno, glavna tema su ti recentni porazi i trenutna kriza rezultata.

“Prije dva tjedna smo obarali rekorde, a sad ispada da nitko nema pojma. Mi zajedno pobjeđujemo i zajedno gubimo. Postoje porazi koji su bolniji od drugih, partija kod Gorice je bila loša. U mojoj svlačionici nema ničeg čega nema u drugim svlačionicama, pa i poslije ovog poraza mi je bilo lijepo doći u nju, lijepi su odnosi, zajedno slavimo i tugujemo i sve kažemo jedni drugima”, otkrio je Leko.

Ova se tema provlačila i kroz druga pitanja okupljenih novinara, gotovo pa minimalan je fokus stavljen na ogled s Lokosima. Potegnulo se i pitanje njegove krivice u svemu tome, kao i to da je sve na sebe preuzeo predsjednik Lukša Jakobušić.

“Imali smo niz od 10 pobjeda zaredom, trenutno smo prvi na tablici, pa jel’ sam zbog toga kriv? Prvi ću reći da sam pogriješio kad nešto krivo napravim, kao i igrač kad propusti neku šansu. Predsjednik me i doveo u klub, znate moje razloge dolaska. Ne dam da mi itko kaže da klub voli više od mene i više daje za njega, za mene je ovo više od posla”, dodaje.

Sve je to, dakako, krenulo zbog medijskih napisa o sukobima unutar Hajdukove svlačionice, koji su prestali nakon fotografije sa zajedničkog druženja svih igrača i stručnog stožera. No, Leko se previše ne zamara tim stvarima.

“Ništa ne čitam, baš zato jer me sve to previše boli, saznajem o svemu kad šetam gradom pa mi ljudi kažu. No, to je pravo novinara i ljudi. Tko se ne može s tim nositi, neka ne bude ovdje. Ili ćeš se svađati ili ćeš se okrenuti radu. Ova momčad nije pala s grane. Isto tako, nije nama ovo prvi team building. Momci idu vani skupa, smiju se. Ja bih kao trener prvi vidio da ima problema”, zaključio je Leko.