Leko prokomentirao trijumf: ‘Imali smo karakter i pobjedničku sreću. Ovo je na tragu nečega’

Ako je Ivan Leko imao svako pravo biti tužan i razočaran nakon poraza u Superkupu protiv Dinama prije šest dana, danas mu se to sve vratilo na najbolji mogući način. Hajduk je u prvom kolu HNL-a protiv Dinama na Maksimiru ostvario pobjedu iako je gubio do 74. minute (2-1).

Dinamo je bio bolji u prvom dijelu i poveo preko Brune Petkovića u 35. minuti, a Modri su mogli otići i na 2-0 u 66.. Udarac s bijele točke pucao je Petković, ali mu je Ivan Lučić obranio, a Hajduk je u nastavku preokrenuo preko Marka Livaje — koji je iskoristio pogrešku Dominika Livakovića — te heroja dana Rokasa Pukštasa koji je u trećoj minuti nadoknade postavio konačnih 2-1.

“Slatka pobjeda, pogotovo na način koji smo dobili, puno se puta kaže da su ovakve pobjede baš slatke”, rekao je za Max Sport. “Bili smo u izgubljenoj situaciji; 1-0, penal, da su zabili gol vjerojatno bi bilo bliže rezultatu 3-0, ali imali smo karakter i pobjedničku sreću. Mislim da smo je zaslužili, već smo i prošlu subotu pokazali da imamo gard i da se želimo natjecati. Danas je po meni ovo bio i malo lošiji Hajduk nego u Superkupu, ali kada gledamo statistiku imali smo više udaraca i dvije situacije za ranije dobiti utakmicu, ali ova velika pobjeda plod je velikog rada, sreće koja se zasluži. Dobro otvaranje prvenstva, ovo je maraton, moramo puno raditi i biti bolji. Ovo je na tragu nečega; bolja je situacija jer imamo konkurenciju. Nervoza je, svi žele igrati, to je dobro i potenciramo to. Konkurencija na treningu će nas napraviti boljima. Lijepo je dobiti na Maksimiru; i meni kao treneru i momcima, svi su se bili poveselili. Hvala ljudima koji su došli i koji su vjerovali nakon Superkupa. Dva puta u tjedan dana nije lako, pogotovo za nas na Maksimiru. Sretan sam zbog pobjede, ali i svjestan da treba puno rada i uključiti moje momke, dignuti ih, veseliti se, ali opet za dva dana početi trenirati. Imamo jako teški raspored, težak kraj sedmog i cijeli osmi mjesec.”

U prvom poluvremenu baš i nije tako dobro izgledalo…

“Ja kad gledam malo učinak naših ofenzivnih igrača, dobili smo Dinamo, a krila i desetka mogu 30 posto bolje. To me veseli i to smo odmah rekli; dobili smo na Maksimiru, a ti momci kao da nisu došli danas. To je možda malo čudno za reći, ali to je tako. Jan Mlakar može puno bolje, Sahiti, Benrahou… To su nam tri ključna igrača, danas nije bio njihov dan, a opet smo dobili. Tako da, slažem se da je bilo malo, u Superkupu je bilo više, ali promjene s klupe su donijele to. Došao je Vadis Odjidja, došao je Moufi, Dolček koji su donijeli drugu energiju, kvalitetu, mirnoću i rekao bih da nam je to donijelo pobjedu.”

Odjidja se odmah iskazao asistencijom…

“To je pravi igrač, razmišljali smo, prvo je uopće čudno što je on došao u HNL. Mi se znamo dugo, prije mjesec dana bilo ga je smiješno nazvati. Ali, u životu se tako složi, on je sebe pronašao u ovoj emociji i vidi se u njegovoj utakmici da on želi, da ima i potez. Ali, to je igrač koji tek treba ući u trening, automatizme što pričamo. Vidi se da je to igrač nivoa Livaje, ali na drugoj poziciji. To nam i treba, to smo i htjeli, ciljana pojačanja da bi nam momčad bila bolja.”

Ivan Lučić je obranio penal…

“Njega sam zaboravio, on je bio match winner. Kad ti golman obrani penal kod 1-0, znači da je igrač utakmice. Ali i vi sami znate koliko je puta Livaković u Dinamu bio na 0-0, dođe mrtvac, on obrani, kasnije završi 3-0. Koliko u drugim ekipama, Rijeci, dođe golman i obrani mrtvaca pa se dobije. Mi znamo da su špica i golman ključne pozicije. Lučić puno trenira, Toni Silić je dobar, kad se vrati Lovre mogli bismo biti mirni. Jako nam fali Lovre, nije samo po igračkim kvalitetama, on je kapetan i vođa i jedva čekamo da se vrati.”

Slijedi još jedan derbi, onaj Jadranski s Rijekom, a uskoro će Hajduk saznati i suparnika u Europi…

“Početak je težak, paklen, mi smo u biti nova momčad, otišlo je puno igrača i došlo. Nastojimo raditi i šutjeti. Već nam je u nedjelju Rijeka koja nas je lani dvaput dobila, igraju dobro, mladi su, dobar trener. Već od sutra fokus na treniranje, puno, kao psi, idemo biti bolji i pokušati dobiti u nedjelju. Normalno da je ovo jači Hajduk nego prošle sezone, to je tako, nema velike filozofije. Došli su bolji, klub je jako ambiciozan, želimo se nadmetati i biti blizu. Sad je lijepo kad te rezultat pomazi, ali smo jako svjesni. Nije bilo ludilo danas, a i prvo kolo je. Zahvalni smo na rezultatu i sreći, puno radimo, jako smo motivirani, imamo dobru energiju i moramo samo nastaviti.”