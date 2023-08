Leko se osvrnuo na ambicije pa kazao da ne bi bio zadovoljan osvajanjem Kupa i drugim mjestom

Hajduk se trenutno priprema za novu sezonu u Sloveniji, a prekjučer je ubilježio prvu pobjedu na pripremama u toj zemlji svladavši MTK rezultatom 3-1. Splićani vrlo brzo upadaju u žrvanj pa im već sljedećeg vikenda slijedi ogled Superkupa protiv Dinama na Maksimiru, a onaj tamo tjedan počinje i nova HNL sezona protiv istog suparnika.

Trener Bijelih Ivan Leko osvrnuo se na dosadašnji tijek priprema u intervjuu za Novu TV.

“Radimo polako, sigurno da ovo nije konačni Hajduk koji bi trebao biti, ali baza od prošle godine je tu”, rekapitulirao je. “Momci koji su pokazali da znaju pobjeđivati utakmice tako da ja osobno imam dobar osjećaj i znam da ćemo za par tjedana sigurno biti bolji.”

Leon Dajaku stigao je iz Sunderlanda, a protiv Mađara je postigao i svoj neslužbeni prvijenac za splitski klub.

“Imao je problema zadnje dvije-tri godine u zadnja tri kluba, da nije imao problema ne bi sigurno bio ovdje s tim talentom”, smatra Leko. “Ovo je i njemu šansa da oživi karijeru, a i nama da dobijemo dobrog igrača koji je jako motiviran i koji nam može dati dodatnu finesu u igri prema gore.”

Bi li Hajdukov trener drugo mjesto i osvajanje Hrvatskog nogometnog kupa smatrao neuspjehom?

“To je teško pitanje, ovisi o puno faktora”, odgovorio je pa dodao: “Meni osobno, ne bih bio zadovoljan Kupom i drugim mjestom. No, kada gledamo zadnjih 20 godina, to je top uspjeh za Hajduk. Ali, meni osobno, rekao sam prošle godine, ne bih to potpisao. Ako sanjaš, sanjaj veliko.”