Leku nakon dva kola ispituju hoće li Hajduk biti prvak: ‘Bio bih neozbiljan lik da pričam o tome’

Hajduk je sinoć nastavio dobru formu i pogotkom Rokasa Pukštasa svladao Rijeku na prepunom Poljudu. Bijeli su izjednačeni na vrhu HNL tablice s Osijekom, a susret je na konferenciji za medije prokomentirao domaći trener Ivan Leko.

“Čovjek se nada, ja sam se nadao”, odgovorio je na pitanje o tome je li zadovoljan punim plijenom iz dvije utakmice. “Puno se puta šalimo, ako sanjaš, sanjaj veliko. Ovo je veliko, šest je lijepo i zasluženo. Mi smo zaustavili suparnika, imali nekih svojih trenutaka, potrefila nas je sreća, ali nju se treba zaslužiti. Kad si hrabar i miran, sreća ti dođe. Kada si pošten, uvijek je tako.”

Vadis Odidja-Ofoe opet se pokazao kao igrač koji bi mogao biti golemo pojačanje za Bijele.

“Da budem iskren, nije bilo planirano da on igra ovako brzo”, otkrio je Leko. “Nekad trebaš riskirati, ovo je kocka s njim. Nije igrao i trenirao, ali kažeš, velika utakmica, ljudi… To je pravi igrač, treba polako trenirati i dizati ga fizički. Mi se tražimo, on je drukčiji igrač od Benrahoua, mi ćemo sigurno rasti s viškom treninga i utakmica.”

Je li u posljednjih 20-ak minuta bilo nervoze?

“Ne bih rekao, ljudi nisu zapucali na gol”, kazao je Hajdukov trener. “Imali su loptu na centru, planski stojiš. Gledam statistiku, udarci u šesnaestercu, 12-1. Onaj koji je imao jedan udarac dobro je prošao. Ali, istina je da smo s njegovim izlaskom nešto malo izgubili, mirnoću, mislim da smo u drugom dijelu još više dominirali, ali tada je to bilo malo mekše. Daleko od toga da smo se mi tresli.”

Leko je nahvalio obrambenu predstavu svoje momčadi, ali i napad…

“Obrana je jako dobra, imali smo dvije-tri neforsirane greške što je njima dalo da naprave nešto”, istaknuo je, ali nije bio previše strog: ”To je tako, u svakoj utakmici imaš svoje trenutke, suparnik svoje. U principu je obrana bila baš dobra, s tim da smo mi danas bili dobri u napadu. Nismo jurili, čekali smo svoje situacije. Nismo očekivali da će se suparnik ovako adaptirati. Bio nam je problem prvih 15, 20 minuta naći prostore, ali kasnije je bilo bolje.”

Pukštasov pogodak zapravo je postignut iz odbijene lopte…

“Ljut si kad dobiješ iz odbijanca, mislim, svaki gol je neka greška”, naglasio je Leko. “Uvijek je nešto. Ali, mislim, ako gledamo realno, 90 minuta, jedini realni pobjednik je trebao biti Hajduk, iako znamo da je nogomet nezgodan sport. Jedan udarac je dovoljan da netko dobije, ali mislim da danas nitko ne može reći riječ o zasluženosti ili nezasluženosti Hajdukove pobjede.”

Navijači?

“Lijepo je. Znamo mi našu publiku. Ljudi vole nogomet i vidjeti dobar Hajduk. Ako ovdje ne igraš dobro, bude tišina, danas su ljudi od prve minute pjevali i navijali jer su osjećali da je momčad dobra. Bili su uz nas, sinergija između publike i ekipe je dobra. Sad je to na nama da iskoristimo, radimo više da nam je publika 12. igrač što se puno puta pokazalo, a tako i danas. Od srca im zahvaljujem na ogromnoj podršci i dolasku.”

Iduća utakmica na rasporedu je za tek 10 dana budući da je derbi s Osijekom na Opus Areni odgođen kao džoker. Bijelo-plavi su to učinili zbog europskih obveza…

“Nismo planirali, ali pravila su takva, oni su to poslali na vrijeme i moraš ispoštovati”, osvrnuo se na to Hajdukov trener. “Rijeka nije i nismo prihvatili, ali to je tako. Meni to ne paše jer je početak sezone i želiš igrati, nije da smo odigrali 30 utakmica pa sad moramo kalkulirati i čuvati snagu. Napravit ćemo novi plan, volio bih nešto odigrati ovaj vikend, nijedan trening ti ne može biti mentalno i taktički kao utakmica. Nije idealno, ali ljudi iz Osijeka su napravili korektno, prihvaćamo to i idemo dalje.”

Je li popratio Beitar i PAOK? Taj par dat će Hajdukova suparnika u Europi, a prva utakmica završila je 0-0…

“Da budem iskren, nisam”, priznao je Leko. “U četvrtak navečer gledao sam Rijeku, imali smo ljude koji su gledali to, ali ne volim preskakati i mislim da svakoj sljedećoj utakmici trebaš dati milijun posto. Jer, što ti znaš? I za nas trenere, samo znaš da si do sljedeće utakmice, tko zna što se poslije može dogoditi.”

Može li Hajduk biti prvak? Ljudi se nadaju…

“Meni je to lijepo, ja sam isto kao navijač zadnjih 15 godina uživao i nadao se. Ideš s društvom gledati Hajduk, uživaš, večera, piće. Veseliš se i to narodu treba. Bio bih neozbiljan lik da ja ovdje pričam o tome, a ima još 34 kola, nismo još ni kompletni. Puno puta smo pričali, pa onda na Velikoj Gospi što je bilo. Drago mi je da je ekipa sada natjecateljska, nismo više simpatični. Vidjet ćemo na kraju dogodine gdje ćemo završiti.”