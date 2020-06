Letargija petkom navečer: Sevilla i Barcelona odigrale su bez pogodaka u sterilnom ogledu

Osim premierligaškog sraza između Tottenhama i Manchester Uniteda koji je završio 1-1, aktualno izdanje lipanjskog petka pružilo nam je još jedan derbi, onaj između trenutno prve i treće momčadi u Primeri: Barcelona je gostovala u Sevilli, a produkt je bila utakmica u kojoj doista ne možemo istaknuti mnogo stvari.

U susretu koji je završio bez pogodaka vidjeli smo nekoliko urednih šansi, a cjelokupnu predstavu mogli bismo razložiti na sljedeće činove: Barçina inicijativa u prvom poluvremenu, Sevillino buđenje u prvom dijelu nastavka i jalova katalonska dominacija u posljednjoj dionici utakmice. Ukratko, gledali smo letargičan susret u kojemu možemo izdvojiti Messijev slobodnjak iz 21. minute, Suárezov volej četiri minute kasnije koji se pokazao kao popriličan izazov za Tomáša Vaclíka i odličan udarac koji je u 55. minuti Lucas Ocampos uputio iz mrtvog kuta. Dobro je tada reagirao Marc-André ter Stegen, a Sevilla počela pokazivati znakove života nakon što je u prvom dijelu samo jednom dodirnula loptu u suparničkoj polovici.

1 – Sevilla have just completed one touch in the opposite box vs @FCBarcelona at half-time, fewer than any other home game in the opening 45 minutes in all competitions since 2016/2017 season. Shy@LaLigaEN #SevillaFCBarca pic.twitter.com/BUnMOjTcmM

