Levy negdje tuguje: Kane odigrao maestralnu partiju s hat-trickom i dvije asistencije za Bayern

Kane je u 54. uspješno izveo penal kojim je Bayern otišao na 5-0, onda je u 81. uposlio Mathysa Tela za šesticu, a završni skor osigurao je sam u 88. na dodavanje Noussaira Mazraouija. Činilo se da bi mu VAR mogao oteti hat-trick jer je Marokanac bio na rubu zaleđa, ali zgoditak je ipak potvrđen i Kane je zaključio svoju perfektnu predstavu.

Trenutno je prvi igrač koji je u prvih pet kola svojeg bundesligaškog mandata izravno sudjelovao u 10 golova (sedam je zabio i tri namjestio), a život u Bavarskoj očito mu prija.

HARRY KANE WITH HIS FIRST HAT TRICK FOR BAYERN MUNICH!

He has two assists as well 😮🔥 pic.twitter.com/zFeufcLrwh

— ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2023