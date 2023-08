Lewis Hamilton u Mađarskoj je osvojio svoj 104. pole position. Prvi mu je to nakon dvije godine

Ovaj Mercedesov vozač u završnoj je fazi današnjih kvalifikacija bio samo tri tisućinke brži baš od Verstappena, a slab dan za Red Bull upotpunio je Sergio Pérez, plasiravši se tek na deveto mjesto. Inače, iza Hamilton i spomenutog Nizozemca su se smjestila dva McLarenova vozača, treći je bio Lando Norris, a četvrti Oscar Piastri.

This is what it means to Lewis 🥹💜#HungarianGP #F1 @LewisHamilton pic.twitter.com/CwVYbLAvsw

— Formula 1 (@F1) July 22, 2023