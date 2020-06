Liga prvaka kao posljednji ples: Edinson Cavani i Thiago Silva u kolovozu će napustiti PSG

Dva ozbiljna putovanja — jedno duga osam godina, drugo sedam — stigla su svom kraju.

Edinson Cavani i Thiago Silva u kolovozu će napustiti PSG kao slobodni igrači, što je dana za Le Journal du Dimanche potvrdio sportski direktor kluba Leonardo.

Prvenstvo je u Francuskoj završeno, PSG je proglašen prvakom, ali čeka se, naravno, nastavak Lige prvaka.

