Lijepa priča ide dalje: Latvija je srušila i Talijane te će se boriti za peto mjesto na SP-u

Ni pomalo tragičan poraz i neuspješan pokušaj povratka u četvrtfinalu protiv Njemačke nije pokolebao latvijske košarkaše u nastojanjima da ispišu svoju povijest na Svjetskim košarkaškim prvenstvima. Latvija je u razigravanju od petog do osmog mjesta dobila Italiju te će ući u borbu za petu poziciju na Mundobasketu.

Isključimo li vrijeme provedeno u SSSR-u, bio bi to za Latviju povijesni uspjeh na svjetskim smotrama. Ovo im je ionako i prvi nastup na Mundobasketu, a na olimpijskim turnirima igrali su samostalno tek 1936. godine. Što se Eurobasketa tiče, ipak su tu uspjesi iz 1930-ih godina veći pa su jednom bili zlatni i jednom srebrni dok je europska košarka bila još u povojima.

No, od druge samostalnosti i početka 1990-ih godina, Latvija ovakav uspjeh nije imala. Bila je peta na Eurobasketu 2017., ali ovdje je konkurencija kudikamo veća. Uspjeh je teži time što zbog ozljede i dalje nema kapetana Dairisa Bertānsa, Kristaps Porzingis nije ni stigao na turnir, ali ostali su zato povukli.

Talijani su u ovaj susret ušli nakon teškog poraza od SAD-a u četvrtfinalu te su, motivirani da se za to iskupe, sjajno krenuli i na koncu prve dionice imali osam poena viška. No, Latvija je u drugoj to nadoknadila pa je na poluvremenu 46-42 za Latvijce.

Sjajno je i treću otvorila Latvija, slomila je suparnika 12-2 serijom pa je nakon tri minute igre u drugom poluvremenu već 14 razlike. No, odgovorili su Talijani svojom serijom, primakli se i na posjed razlike pa se u posljednju dionicu ušlo sa samo sedam poena viška za Latviju.

Talijani su pokušali povratak, ali Aigars Šķēle pod košem uz dobru tricu održali su latvijsku prednost na dvoznamenkastoj razlici na ulasku u zadnje tri i pol minute. Luigi Datome igrao je veliku partiju pa je tricom primaknuo Italiju na minus četiri, a nakon toga uglavnom se razmjenjuju koševi.

Marco Spissu na 41 sekundu do kraja postavio je 84-82 i Italija je trebala jednu obranu za priliku za produžetak ili pobjedu, ali danas najbolji Latvijac Andrejs Gražulis stavio je tricu za konačnih 87-82 pa će Latvija za peto mjesto razigravati s boljim iz dvoboja Litve i Slovenije.

Poraženi će na Talijane i borbu za sedmu poziciju. Gražulis je kod pobjednika zabio tri trice za 28 poena i šest skokova i skoro savršenih 12/13 iz igre, dok je Šķēle dodao 12 poena i devet skokova. Datome je kod Italije zabio 20, a po 11 su dodali Stefano Tonut i Nicoló Melli. Vrijedi napomenuti da i najbolji Talijan Simone Fontecchio nije igrao.