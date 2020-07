Lijepo je kad te netko brani kao Donati Patrica nakon što ga je ovaj grizao. Ipak, stigla je kazna

Igrao se sudački produžetak utakmice između Leccea i Lazija kad je Patric zario svoje zube u lakat Giulija Donatija. Disciplinska komisija Talijanskog nogometnog saveza danas je vijećala oko kazne, a ona iznosi četiri utakmice suspenzije za 27-godišnjeg stopera, standarnog prvotimca rimskoga kluba.

Premda je ugriz navodno bio blag, kazna nije takva. I premda je ugriženi Donati već nakon utakmice nudio ruku pomirenja, milosti nije bilo.

“Ništa mi nije napravio i ispričao se odmah. Imajte to na umu”, iako vruć smireno je govorio Lecceov nogometaš nudeći potpunu amnestiju za svog rivala.

Lazio defender Patric has just been sent off for biting Guilo Donati. 😳 https://t.co/B7PfjPI9Z7 pic.twitter.com/jQG7P4Q1hZ

