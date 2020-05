Lijepo mu je u Mađarskoj: Mirko Alilović produljio ugovor s Pick Szegedom do 2023. godine

View this post on Instagram

🔵🔵🔵A #kékek legfrissebb adásában jelentettük be, hogy horvát kapusunkkal, Mirko Aliloviccsal klubunk 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣-ig meghosszabbította szerződését.🥅 Mirko és családja boldog Szegeden és célja ugyanaz, mint minden #kékek-nek, megszerezni azt a trófeát, amit eddig a klub történetében még nem sikerült, azaz megnyerni a Bajnokok Ligáját. #goalkeeper #molpickszeged #csakelőre #kékek #molpickszegedcsalád #handballfamily