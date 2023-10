Like i follow: Bruno Marić otvorio je Instagram profil, a na njemu bi trebao komentirati suđenje

Jeste li spremni za najveću vijest domaćeg nogometa ovaj tjedan? Naravno da niste. Ako još dosad niste primijetili, brzo odite na Instagram i zapratite novi vrući profil jer od danas je u svijet društvenih mreža ušetao Bruno Marić.

“UVIJEK uz najboljeg Izbornika na svijetu! Čovjeka koji je svakog reprezentativca učinio boljim igračem! Porazi su ponekad važniji od pobjeda! Na kraju Hrvatska uvijek pobijedi, na to ste nas navikli! A i kad gubimo utakmicu, mi s vama pobjeđujemo! Uz reprezentaciju i Izbornika”, prvi je post šefa hrvatskih sudaca posvećen izborniku Zlatku Daliću nakon teške osječke večeri.

I da, to je zaista Marić koji dosad nije vodio profile na društvenim mrežama niti tamo izbacivao svoje stavove, ali potvrdio je šef Komisije sudaca pri HNS-u da je to zaista on. I, ako je vjerovati njegovoj izjavi za Index, trebalo bi tamo biti i komentara na sudačka događanja, i to onih nešto sočnijih koji ne mogu u suhoparna priopćenja i analize.

View this post on Instagram A post shared by Bruno Marić (@brunomaricdaruvar) “Točno je, to je moj profil, za razliku od dosadašnjih lažnih”, kazao je. “A smatram da je to dobar alat za komunikaciju sa sportskom javnošću. Osobito kad budu teme koje ne mogu u suhoparnom priopćenju opisati. Naravno da nije za objavljivanje što sam jeo danas ili snimke s plaže, ovaj profil će služiti za komunikaciju na temu sporta najviše, ali i mojih stavova.” “Kako mi je život sport, to će svakako biti najveći dio objava. Zato sam i danas dao podršku našoj reprezentaciji, kao i izborniku Daliću. Jer mi smo nakon jednog poraza spremni odreći se svega što su oni napravili za Hrvatsku. Ja ne.” Marić je tako odlučio dodati gasa i poraditi na svom PR-u jer definitivno nije najomiljenija osoba u našem nogometu, a zasad je u jedan dan upravljanja Instagram profilom skupio skoro 100 pratitelja. Ide to, samo da mu se ne omili ‘influensanje’ pa da krenemo dobivati dnevne doze selfieja ili reklama za preparate za njegu vlasišta…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se