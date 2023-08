Lilleov trener Fonseca: ‘Neće biti lako protiv Rijeke, to je dobra momčad s dosta dobrih igrača’

U tjednu velikih i turbulentnih promjena, Rijeka će u četvrtak od 20 sati krenuti u prvu utakmicu svojeg dvomeča s Lilleom. Bit će to dvoboj posljednjeg pretkola Konferencijske lige, a kao da to sve nije bilo dovoljno, pred sastavom s Rujevice jedan je od najtežih mogućih suparnika. Pogotovo je tu motivaciju francuskog sastava naglasio i njegov trener, Paulo Fonseca.

“Zaslužujemo igrati u europskim utakmicama, ali to moramo dokazati na terenu”, rekao je na početku portugalski stručnjak, pa nastavio:

“Neće biti lako protiv Rijeke, koja ima dobru momčad te dosta dobrih igrača. Svaki igrač i trener želi igrati u Europi, zato smo mi jako motivirani. Naporno smo radili da to ostvarimo i ovo nam je vrlo važna utakmica. Trenirali smo za to, odnosno da ove sezone igramo svaka tri dana. Nemamo puno iskustva, to je istina, kao i to da imamo mladu momčad, ali spremni smo odigrati puno utakmica.”

I ove će sezone Francuska ima samo dva kluba u Ligi prvaka, nakon što je Marseille ispao već u kvalifikacijama. Što se tiče zdravstvenog stanja njegovog sastava, Fonseca nema previše problema.

“Teško je to objasniti, ali i dalje mislim da Francuska ima jedno od najboljih prvenstva u Europi. Imamo obavezu dobro nastupati u europskim natjecanjima. Nedostajat će nam Samuel Umtiti, oporavlja se polako i tek će nakon utakmice nastaviti trenirati s momčadi. U procesu oporavka je i Tiago”, zaključio je.