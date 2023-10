Livaja o Dolčekovoj ekspresnoj zamjeni: ‘Pitao je jesu li možda pogriješili s brojem na semaforu’

Malo mira dali su si Hajdukovi nogometaši teško izborenom pobjedom kod Slaven Belupa, a nakon svega što se događalo zadnjih tjedana u Splitu napokon je pred kamere izašao i kapetan momčadi Marko Livaja. On je prekinuo gotovo dvomjesečni post u HNL-u pogotkom iz penala, a dao je svoj komentar na utakmicu. No, ono što je privuklo najviše pozornosti jest nesvakidašnji potez Mislava Karoglana.

Novi Hajdukov trener uzburkao je duhove već u svom drugom debiju na klupi jer uveo je Ivana Dolčeka u drugom poluvremenu, da bi ga nakon samo 12 minuta zamijenio i uveo Josipa Eleza. Dolček je burno reagirao, Karoglan ga je grlio i ispričavao se da bi kasnije kazao kako je izmjena bila taktičke prirode. Svoj sud dao je i kapetan koji je sigurno imao riječ-dvije sa suigračem.

“Ivan je dobar momak, odmah je shvatio”, rekao je Livaja. “Jedino je našeg team managera pitao jesu li pogriješili s brojem na semaforu za zamjenu. Rekli smo mu da je on, ali shvatio je što je bilo. Slaven je krenuo sa stoperom u napad, trener je htio zatvoriti utakmicu”, kaže Livaja kroz smijeh, pa nastavlja:

“Iskreno, možda i bolje da je to učinio jer kako smo izgledali u drugom poluvremenu, možda bi i primili gol jer nismo ništa pokušavali prema naprijed. Najvažnije je da smo se vratili na prvo mjesto barem na dan-dva, ako ne i duže. Sad imamo vremena za rad, nadam se da ćemo popraviti taj ofenzivni dio jer nije ni kod prijašnjeg trenera to bilo dobro. Vidio je i on to, dosta smo razgovarali oko toga. Nadam se da ćemo kao momčad naučiti neke lekcije koje prije nismo, uprskali smo dosta prilika. Prvenstvo je dugo, nadam se da iduću priliku nećemo propustiti.”

Sam Livaja je u prvom poluvremenu imao nešto izmijenjenu ulogu, više se spuštao po loptu i nije bio toliko izoliran.

“Trener voli da sam na balunu. Rekao mi je da se spuštam i izvlačim stopere kako bi se otvorio prostor za krila. U prvom poluvremenu to je bilo dobro, ali smo se u drugom previše povukli i nije bilo tih prostora koje smo radili u prvom”, rekao je Livaja.

Tek što je prekinuo ligaški post, Livaja mora na prisilni odmor jer dobio je treći žuti karton te propušta ogled s Rudešom. Ne samo da se nije čistio, već se ni ne slaže sa sudačkom odlukom u toj situaciji.

“Pričali smo prije par tjedana o tome, ali nitko nije rekao da se čistim. Dogodilo se, iako mislim da to nije za žuti. Božić je ostavio nogu i nagazio na mene, ja sam dotaknuo loptu. No, dobro, nećemo sad o suđenju”, kaže kapetan Bijelih.