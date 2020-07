Liverpool je na gostujući gol čekao 467 minuta. Onda je zabio dva u razmaku od 127 sekundi

Atlético Madrid 1-0, Watford 3-0, Chelsea 2-0, Everton 0-0, Manchester City 4-0. Napisani niz rezultata otkriva kako se od 18. veljače do danas napadački nemoćno osjećala Liverpoolova nogometna momčad na gostovanjima. Jer, da ne bi bilo zabune, sve ove nule u pet uzastopnih utakmica na strani predstavljaju njihov napadački jad.

Prevedemo li tih pet utakmica u minute i dodamo im one koje su uslijedile nakon posljednjeg gostujućeg gola koji je Liverpool zabio (Sadio Mané Norwich Cityju) i otvarajućeg na današnjoj utakmici dolazimo do sedam sati i 47 minute dugog posta.

Liverpool's last six away games across all competition by goals scored:

❌

❌

❌

❌

❌

⚽️⚽️

Their 467-minute wait for an away goal is over. pic.twitter.com/LfFqkIZ9kb

— Squawka Football (@Squawka) July 8, 2020