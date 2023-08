Liverpool je odradio generalku, a sjajan pogodak Luisa Díaza malo je razbudio inače dosadnu večer

Naime, već nakon 10 minuta svjedočili su trima pogocima; Redsi su poveli već u petoj minuti preko Mohameda Salaha koji je nekako uvalio gol povratničkom bundesligašu nakon izvedenog kornera i gužve u petercu. Diogo Jota samo je dvije minute kasnije poentirao za 2-0; Egipćanin je napravio pola posla krađom posjeda u opasnoj zoni i samo je poslužio Portugalca koji je imao lak posao pri finišu.

Odgovorio je, doduše, odmah i Darmstadt koji je u 10. minuti smanjio na 2-1 zaslugom Mathiasa Honsaka, ali najljepši potez ove pripremne utakmice dočekali smo u 59. minuti kada je Luis Díaz fenomenalnim, akrobatskim potezom petom na bližoj vratnici zakucao loptu pod gredu vratara Marcela Schuchena. Kolumbijac je tada prikazao nevjerojatnu snalažljivost, a asistencija se pisala Dominiku Szoboszlaiju koji je ubacio iz kuta.

Díaz, koji je lani propustio šest mjeseci zbog ozljede, imao je odličnu predsezonu u kojoj je zabio tri gola i podsjetio navijače Redsa što točno nudi na svojem meniju, a vjerujemo da će biti vrlo važan kotačić u sustavu Jürgena Kloppa u kampanji koja dolazi.

Luis Diaz has been incredible this pre-season, a big season loading. 🔴🇨🇴 pic.twitter.com/AFCBwKKIB1

— The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) August 7, 2023