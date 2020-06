Liverpool nakon slavlja: počela akcija čišćenja, a klub i gradske vlasti upozoravaju navijače

Priču znate: Liverpool je postao engleski prvak nakon 30 dugih godina čekanja, presretni navijači izašli su na gradske ulice, slavilo se, pjevalo i pilo do dugo u noć, a u istom tonu nastavilo se i sinoć. Naravno, socijalna distanca ovih se dana potpuno izbrisala iz rječnika, a polako slijedi otrežnjenje…

Cijela stvar, nažalost, nije prošla bez incidenata. Za vrijeme jučerašnjeg slavlja iz gomile je ispaljena raketa u smjeru glasovite zgrade Liver koju je potom zahvatio požar. Morali su navodno reagirati i vatrogasci, Liverpool Echo napominje kako je sinoć na ulicama viđena i interventna policija, a neprimjereno ponašanje osudio je gradonačelnik Joe Anderson.

The firework hit the building and caused a fire…

— Goal News (@GoalNews) June 27, 2020