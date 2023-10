Liverpool se mijenja, ali Mo ostaje isti: Salah je još uvijek ključni čovjek za Redse

Liverpool je došao do preokreta, a zaslužan za to bio je upravo Salah. Egipćanin je uvijek raspoložen protiv Brightona, a tako je bilo i danas; u 40. je minuti poentirao dovršivši krasnu gostujuću akciju, a dodao mu je Darwin Núñez. Salah je zatim četiri minute kasnije poentirao iz kaznenog udarca koji je izborio Dominik Szoboszlai, a tako je popravio svoj skor na pet golova i četiri asistencije u ovosezonskoj Premier ligi.

🇪🇬 Salah keeps making the difference in Premier League again this season…

🏟️ 8 Premier League games

👟 4 assists provided

⚽️ 5 goals scored pic.twitter.com/jxxsA0xbCq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2023