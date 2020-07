Liverpoolova pijana večer na Etihadu: Pepov City ispuhao se na novopečenim prvacima

Liverpool je na Etihad došao u slavljeničkom raspoloženju. Početni, socijalno distancirani špalir bio je korektno izveden prije početnog sučeva zvižduka, Jürgen Klopp na travnjak je poslao puni arsenal, odnosno momčad sačinjenu od najboljeg što Redsi trenutno mogu ponuditi, Pep Guardiola odlučio se dati priliku mladosti uvodeći Phila Fodena i Erica Garcíju u prvih 11, a ono što je uslijedilo može se opisati kao ispuhivanje Manchester Cityja na mamurnim prvacima…

Welcoming the 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 🌟 #MCILIV pic.twitter.com/mVq3qqi5Sq

U početnoj dionici utakmice lopta je više boravila na Cityjevoj polovici i činilo se kako Liverpool poprilično sigurno stoji na terenu, izgledajući motivirano i hrabro. Prvu izglednu priliku upravo su stvorili Redsi kada se u 19. minuti Mohamed Salah s desnog krila zabo u sredinu, opucao s distance i pogodio vratnicu, a činilo se kako se stroj tek zahuktava. Ipak, u 24. minuti počeo se pisati potpuno drukčiji narativ.

Raheem Sterling i Joe Gomez, par koji je zbog ranijeg sukoba ove sezone dosta punio naslovnice britanskih medija, pronašao se u klinču u kaznenom prostoru. Jedan drugoga povlačili su za dres, Sterling se okrenuo i pao, a sudac Anthony Taylor pokazao je na bijelu točku. Na Kevinu De Bruyneu od samog se početka utakmice mogla iščitati nevjerojatna želja i glad, a utažio ju je uspješno realiziranim penalom nakon što je Alisson otišao u jednu, a lopta na drugu stranu. Bio je to Belgijcu ukupno 11. ligaški pogodak ove sezone: nikad prije u prvenstvu nije zabio više.

Od Liverpoola se potom očekivao odgovor, a najbliže zavrzlami pred Cityjevim vratima Redsi su došli u 33. minuti kada je ispred pohitalog Salaha daleko sa svojih vrata morao istrčati Ederson.

Samo dvije minute kasnije City je pokrenuo brzi napad, a lopta je došla do Fodena koji je dodao vragolastom Sterlingu. On je potom zapucao, a lopta je prohujala kroz noge sirotom Gomezu i odsjela u mreži. Osveta je bila slatka i potpuna, a Sterling je tako prvi put u karijeri zabio protiv svog bivšeg kluba…

Već u sljedećem napadu uslijedio je novi nalet na Liverpoolova vrata, ali na 3-0 morali smo ipak pričekati do 45. minute kada je City odigrao prekrasnu kombinaciju. Predvodili su je De Bruyne i Foden koji su nakon niza kratkih dodavanja oslobodili prostor na desnoj strani, magična Cityjeva 17-ica potom je prekrasno petom izbacila gostujuću obranu, a Foden opalio po golu i poslao Liverpool u još veći minus. Pepov dobri momak iz Stockporta tako je postao najmlađi igrač koji je u Premier ligi Redsima uspio zabiti i asistirati, a momčadi su nakon toga otišle u svlačionice…

Na početku drugog poluvremena City je nastavio u pobješnjelom tonu, do 50. minute već je mogao dodati nova dva pogotka na semafor nakon Jesusove i Sterlingove šanse. Inače, potučenog Gomeza prije nastavka zamijenio je Alex Oxlade-Chamberlain, a na stopera se povukao Fabinho…

Nedugo zatim, popularni Chambo također je imao čast dati doprinos liverpulskoj grogiranosti na Etihadu. U 66. minuti Redsi su se ponovno lako otvorili, Rodri je dodao do De Bruynea, on je pronašao Sterlinga koji je izbacio prozujalog Andyja Robertsona i zapucao, a Oxlade-Chamberlain potom je skrenuo loptu u gol za Cityjevu četvorku. Luđački ritam Pepove momčadi tako se nastavio i nije pokazivao osobite znakove zaustavljanja.

Fino se iskazao Ederson u 77. minuti nakon što je dobro reagirao na Salahov udarac u suprotni kut, a City je bez problema priveo utakmicu kraju i sačuvao vlastitu mrežu. Dodao je Riyad Mahrez u posljednjim sekundama i peti, ali gol je poništio VAR nakon što je utvrđeno kako je Foden igrao rukom…

Završilo je naposljetku 4-0, Liverpool je s Etihada otišao išamaran, ali ćuške baš i neće puno boljeti; 20 bodova razlike i naslov prvaka u džepu bolji su od svakog melema. A što se tiče same igre i večerašnjeg rezultata…

Liverpool turning up to the fucking etihad today pic.twitter.com/4j3f0pw5P1

— Swearing Sports News (@SwearingSport) July 2, 2020