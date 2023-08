Ljetno subotnje predvečerje proveli ste uz Villu i Newcastle? Dobra odluka, utakmica je bila sjajna

Iako će epitet najzvučnije utakmice na otvaranju nove sezone u Premier ligi ponijeti nedjeljni dvoboj Chelseaja i Liverpoola, možda će na kraju i najzanimljiviji biti ogled Newcastlea i Aston Ville. Tim okršajem na sjeveru Engleske zaključio subotnji program prvog prvenstvenog kola, a više razloga za slavlje u konačnici imali su domaći navijači.

Svrake su slavile s konačnih i velikih 5-1, a u vrlo ranoj fazi utakmice, odnosno već nakon 15-ak minute igre, postignuta su čak tri pogotka. Već u šestoj minuti lopta se našla u mreži gostujućeg vratara Emiliana Martíneza, djelo je to novopridošlog Sandra Tonalija, koji je Milanov dres zamijenio Newcastleovim.

Fantastičan je bio tempo u tim početnim trenucima, akcije su se redali na obje strane terena. Točnije, ne samo prigode, već i golovi, pa je tako Villa izjednačila već do 11. minute, također preko svojeg ovoljetnog pojačanja. Ubačaj s lijeve strane je glavom na desnu prebacio Ollie Watkins, točno pod noge Mousse Diabyja, donedavni Bayerov as odmah je došao do prvijenca u novom dresu.

Frenetičnih četvrt sata na St James’ Parku zaključio je Alexander Isak, okončavši krasnu akciju nakon slobodnog udarca. Lopta je kao na treningu putovala s jedne na drugu stranu, da bi na kraju asistenciju upisao Sven Botman. Do kraja poluvremena, ritam se ipak nešto spustio, pa tako valja izdvojiti još samo tešku ozljedu Tyronea Mingsa, izgleda da su stradali križni ligamenti.

U drugom dijelu smo vidjeli još jedan djelić velikog Isakovog talenta, krasnim se potezom riješio čuvara te u 58. minuti povisio Newcastleovo vodstvo. Kao na vrtuljku je izvrtio Ezrija Konsu, a onda i efektnim lobom prebacio Martíneza, trasiravši put Svrakama prema prvom ovosezonskom trobodu.

Alexander Isak's game by numbers vs Aston Villa: 27 touches

8 touches in opp. box

3 duels won

3 shots

2 goals

0.76 xG Super Swede. 🫡 pic.twitter.com/nS8nzoSUJB — Squawka Live (@Squawka_Live) August 12, 2023

Newcastleov trener Eddie Howe iz igre ga je izvadio već u 68. minuti, no svima je jasno da je Šveđanin najbolji igrač ove utakmice. Na terenu ga je zamijenio Callum Wilson, u potrazi za četvrtom uzastopnom utakmicom na otvaranju sezone s barem jednim pogotkom. Iskusnom engleskom napadaču za to je trebalo tek devet minuta, zabio je na asistenciju još jedna ovoljetne akvizicije, Harveyja Barnesa.

Na ulasku u sučevu nadoknadu, i sam se upisao u strijelce, nakon što ga je u matnu situaciju dubinskim dodavanjem gurnuo Jacob Murphy. Furiozan je, dakle, i vrlo uspješan bio ovaj start nove sezone za Howeove trupe, očito da ni u novoj sezoni neće stati s dobrim partijama, barem dok im ne stignu i obaveze u Ligi prvaka…