Ljubav polako puca? Chicago Bearsi Trubiskyju odbili aktivirati opciju pete godine ugovora

Ovakvo što se moglo i očekivati.

Mitchell Trubisky protekle je sezone postao vrlo omražena ličnost među navijačima Chicago Bearsa nakon što su mu, u njegovoj trećoj sezoni u NFL-u, brojke pale u gotovo svim kategorijama. U 15 utakmica skupio je 3138 jarda dodavanja, 17 polaganja i 10 presječenih dodavanja. Samo su tri vođe navale s barem 300 pokušaja prošle godine imali niži passer rating od Trubiskog, a Bearsi su nedavno, kao konkurenciju na mjestu quarterbacka, odlučili potpisati s Nickom Folesom. Tko će tu uistinu biti startni Chicagov razigravač jednom kad nova sezona počne još nitko točno ne zna, ali pad forme definitivno je utjecao na Trubiskyjev ugovor.

Naime, u NFL-u izbori prve runde u svojim rookie ugovorima imaju opciju produžetka na petu godinu što timovi mogu aktivirati ili odbiti. Ako se dogodi potonji scenarij, igrač može postati oslobođen ugovora nakon svoje četvrte sezone u ligi koja Mitchu upravo slijedi…

Tom Pelissero s NFL Networka javlja kako su Bearsi spomenutu opciju odbili i kako Trubiskog očekuje nadmetanje s Folesom ako želi zaraditi novi ugovor.

The #Bears are declining the fifth-year option on QB Mitch Trubisky, source said.

The team has liked Trubisky’s attitude since the Nick Foles trade and it’ll be an open competition. A chance for Trubisky to make himself a lot of money before his contract expires next March.

— Tom Pelissero (@TomPelissero) May 2, 2020