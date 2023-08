Ljudi, i ja sam ovdje: dok svi strepe za Kanea, Tottenham je predstavio Manora Solomona

Izraelski reprezentativac potpisao je ugovor na pet godina i u dobi od 23 godine ostvario transfer karijere. Iako je dosad nominalno bio Šahtarov igrač, prošlu je sezonu proveo u Fulhamu gdje se vrlo dobro predstavio. Solomon je za ekipu s Craven Cottagea odigrao 24 utakmice uz pet pogodaka, a prethodno je za Rudare nastupio 106 puta te uvalio 22 gola uz devet asistencija.

U Spurse je, pak, pristigao kao slobodan igrač nakon razilaženja s Ukrajincima. Za Izrael je dosad nastupio 35 puta i zabio sedam golova. Usput, Solomon je prošle sezone imao najveći postotak realizacije među igračima u ligama Petice koji su uputili barem 10 udaraca prema golu, a da nijedan nije bio iz penala. Takva realizacija bila mu je na 36,4 posto pa ne treba ni čuditi da je zanimljiv Spursima.

🚨 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Tottenham have signed Manor Solomon on a free transfer. He's penned a 5-year contract with the club. pic.twitter.com/Vo7EiN4eBq

