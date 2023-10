Lombardijska suša: Milan je pet utakmica u LP bez gola, što je najduži niz za neki talijanski klub

Prema statistikama koje donosi La Gazzetta dello Sport, ovaj niz Milana od pet utakmica bez pogotka u Ligi prvaka najduži je za ikoji talijanski klub u povijesti ovog natjecanja.

5 – AC #Milan are the first Italian side to collect 5 games in a row without scoring in the UEFA Champions League history. Abstinence.#PSGMilan #UCL

