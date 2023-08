Lopovi s Bridgea: Chelsea opet ‘ukrao’ igrača Liverpoolu, Romano javlja da stiže Lavia

Znalo se kako je Roméo Lavia bio velika Kloppova želja; cijeloga se ljeta spominjalo da bi upravo on mogao biti Fabinhov nasljednik u Liverpoolovu veznom redu, dogovor je navodno bio i blizu, ali i mladi će Belgijanac sada otići put Stamford Bridgea. Kako javljaju David Ornstein i Fabrizio Romano, Chelsea će za njegove usluge platiti 50 milijuna funti njegovu dosadašnjem klubu Southamptonu.

Sunday: lose out on Moisés Caicedo to Chelsea

Monday: lose out on Roméo Lavia to Chelsea

😭 pic.twitter.com/Qnra0FJham

