Lordovski: Bendtner priznao da je kao klinac spiskao šest milijuna eura na Texas Hold’em

Kada smo, početkom godine, pročitali da nas čeka reality show u kojem su protagonisti Nicklas Bendtner i njegova partnerica, znali smo da nas čeka puno materijala iz života ekscentričnog i osebujnog danskog nogometaša.

“Na društvenim mrežama tisuće Danaca prati Nicklasa Bendtnera i njegovu djevojku Philine Roepstorff, promatrajući njihove luksuzne živote koji uključuju egzotična putovanja, glamurozne zabave i skupe automobile”, naglasili su Discovery Networks ovog siječnja u priopćenju za javnost. “Na streaming servisu Dplay Danci će, tako, moći gledati Bendtner and Philine, čime će dobiti potpuno drukčiji uvid u život spomenutog para, onaj bez filtera.”

Sredina je svibnja i Lord Bendtner nije razočarao…

Naime, Bendtner je u emisiji priznao kako je kao mladić imao problema s kockanjem, a pogotovo igranjem “Texas Hold’em” pokera. Napadač je napomenuo kako je svojedobno “izgubio jako puno novaca, nadrealan iznos.”

Former Arsenal striker Nicklas Bendtner confesses to blowing €6M on Texas Hold'em.https://t.co/MxuIJ5RvJV

