Loš izlazak iz karantene: Bielsin Leeds izgubio kod Cardiffa i prekinuo pobjednički niz

Leeds je prije pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa bio u izvrsnoj formi: s pet uzastopnih pobjeda i niti jednim primljenim golom momčad koju vodi Marcelo Bielsa u slučaju sačuvane mreže protiv Cardiffa oborila bi klupski rekord u navedenoj kategoriji, ali gledali smo nešto drukčiju priču na stadionu velškog kluba u posljednjem ogledu 38. kola druge engleske lige…

Leeds je većinu prvog poluvremena proveo držeći tempo, a discipliniranom i pokretljivom igrom bio je dominantan u gotovo svim parametrima. Držala je vodeća momčad Championshipa posjed lopte na 70 posto, uputila devet udaraca prema golu od kojih su neki bili poprilično opasni, zaradila šest kornera, imala 80 točnosti dodavanja naspram domaćih 57, a na obrambenom planu Leedsovi igrači blokirali su pet udaraca i osvojili 36 duela naspram suparničkih 28.

Ipak, u onom segmentu igre koji je najvažniji, Bielsina ekipa pronašla se u minusu.

Kanađanin Junior Hoilett prvi tračak dobrog raspoloženja pokazao je u 13. minuti kada je vrlo lijepim trkom u sredinu izbacio Mateusza Klicha i Héldera Costu te potom nedovoljno precizno i jako zapucao prema golu, a puno efikasnije prošao je u 35. minuti. Kalvin Phillips izgubio je loptu na centru, Hoilett ju je uzeo, zatrčao se prema šesnaestercu i s njegova ruba pospremio loptu u mrežu. Cardiff je uputio tek dva udarca na gol u prvom poluvremenu (oba su bila djelo kanadskog napadača), nije zaslužio voditi, ali je uspješno realizirao jednu jedinu izglednu šansu i na predah otišao s prednosti. Tim je rezultatom momčad Neila Harrisa skakala na sedmo mjesto s jednakim brojem bodova u odnosu na šestoplasirani Preston. Jasno, ovo je Championship i o doigravanju se sanja do posljednjeg dana, a Leeds je bio u problemima…

Leeds hadn't conceded a goal in five games…

Until Junior Hoilett unleashed a rocket to give Cardiff the lead.#Bluebirds pic.twitter.com/M0dangxJ6I

— bet365 (@bet365) June 21, 2020