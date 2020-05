Loš posao u Španjolskoj: bivši Betisovi igrači osuđeni su zbog korupcije i namještanja utakmica

Devetorica bivših igrača i dužnosnika dvaju španjolskih klubova danas je prvostupanjski osuđeno zbog namještanja utakmica i sportske korupcije, potvrdio je AS.

Između ostalih, riječ je o dvojici bivših Betisovih igrača i petorici nekada visoko pozicioniranih Osasuninih dužnosnika.

Antonio Amaya (36) i Xavi Torres (33) su obojica prvostupanjski osuđeni na godinu dana zatvora zbog primanja mita dok su bili Betisovi igrači, u sezoni 2013./14. Sud u Navarri je odlučio kako postoji dovoljno dokaza da su im Osasunini tadašnji čelnici ponudili mito ne bi li namjerno izgubili posljednju utakmicu sezone protiv njihovog kluba, koji se borio za ostanak u Primeri.

9 people, including 2 ex-players, Antonio Amaya and Xavi Torres, have been sentenced to jail time over match fixing.

They’ve been found guilty of fixing 2 matches in 2013/14 as Real Betis played relegation rivals Real Valladolid and Osasuna in the final 2 matches.#LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/OUzSPSJP8D

— La Liga Lowdown 🧡🇪🇸⚽️ (@LaLigaLowdown) April 24, 2020