Loš provod na turskom jugu: Osijek je potpuno deklasiran u Adani, u uzvratu će mu trebati čudo

Nadali smo se nastavku savršene europske sezone za hrvatske klubove, ali prvi poraz bio je odmah i jako težak. Osijek je nakon ZTE-a ipak nabasao na dosta težeg suparnika pa se u gostima kod Adane jako loše proveo pa kući mora sa zaostatkom od 5-1.

Tek što se lopta zakotrljala, nisu se momčadi praktički ni zagrijale ni Osijek snašao u gostujućoj atmosferi, a već je bilo 1-0 u trećoj minuti. Imala je Adana nešto duži napad, a na kraju je sve kulminiralo ubačajem s lijeve strane koji je obrana odbila, ali samo do Jonasa Svenssona.

Norveški desni bek potegnuo je s nekih 10 metara, a lopta je u sjajnom felšu ušla tik uz donji dio vratnice pokraj nemoćnog Marka Malenice pa su Turci imali start iz snova. Skoro je moglo biti i 2-0 u sedmoj minuti kada se Yusuf Sari sjurio s desne strane u sredinu i opalio, ali preko gola.

No, Sari nije dugo čekao na svoj novi pokušaj, pa i pogodak. Izgubio je Ramón Míerez jednu loptu oko centra i odmah je krenula tranzicija, domaći su ‘prebrojali’ goste i na kraju je Sari imao zicer. Prvi udarac s desne strane mu je obranio Malenica, no odbila mu se natrag na nogu i to je lakoćom 2-0 za Adanu od 16. minute.

Adana je dominirala još negdje 15 minuta, a onda kao da se povukla. Imali su domaći još jedan opasniji udarac s distance pa je završnica prvog dijela ipak nekako pripala Osijeku. Prvi udarac gostiju uopće imao je Oleksandr Drambaev, a onda je u nadoknadi prvog dijela Míerez glavom zapucao najbolju osječku šansu.

No, mogao je Sari i do drugog gola u istoj toj nadoknadi, opet je izgubljena lopta daleko od gola rezultirala kontrom i Sari je opet išao skoro pa nebranjen, ali pucao je iskosa ipak pokraj gola. I Cherif Ndiaye je imao priliku pogoditi bivšim kolegama iz HNL-a, ali potpuni zicer skinuo mu je Malenica pa sigurno govorimo o najboljem osječkom pojedincu u prvom dijelu.

Općenito je ta nadoknada od pet minuta bila i najaktivniji dio prvog dijela jer i Darko Nejašmić imao je dobar udarac, a skoro su Osječani lošim vraćanjem i sami sebi zakuhali gol. Tako je moglo biti i više od 2-0, ali i manja razlika, no tako je ostalo na semaforu.

I odmah na poluvremenu je Tomas mijenjao, uveo je Kristijana Lovrića i Domagoja Bukvića, ali mijenja i Patrick Kluivert pa se na terenu našla i najveća zvijezda u gradu, Portugalac Nani. No, prvi šut u drugom dijelu ipak ima Osijek, tukao je Míerez s 18 metara, ali preko gola.

Ipak, u 52. su minuti sve dvojbe riješene. Jedna viša lopta u prostor prebačena je za Ndiayea i ovaj je u plesu i borbi ponizio Adriana Leona Barišića pa silovito iz voleja zakucao s desetak metara za visokih 3-0.

Mogao je do barem jednog pogotka Osijek i u 57. minuti kada je baš Bukvić došao do lopte nakon ubačaja s lijeve strane koji je prošao sve. Pucao je mladi Osijekov igrač u bliži kut, ali skinuo je to Goran Karačić pa je ostalo uvjerljivo vodstvo domaćih.

Uskoro i četvrti gol u mreži Malenice. Opet je prošao taj Sari pokraj Drambaeva i pao je. Sad, je li srušen ili ne, to ostaje za procjenu koja bi vjerojatno išla na stranu simulacije. No, VAR-a nema pa je Ndiaye preuzeo odgovornost i u 67. postavio visokih 4-0 s bijele točke.

No, ubrzo potom još jedan penal, sada za Osijek. Lovrić je napao, a potpuno očito ga je počistio strijelac prvog gola Svensson. Loptu je u nedostatku Míereza i Caktaša preuzeo Šime Gržan i on je precizan za 4-1 u 73. minuti.

Nije ni to bilo dovoljno da se kući ne dođe s četiri gola zaostatka. U završnici je pao još jedan gol, Yusuf Erdoğan opet je na toj problematičnoj desnoj strani napada, a lijevoj obrambenoj primio loptu, došao do ruba 16 metara i sjajnim udarcem lijevom nogom pogodio suprotni kut za 5-1 nakon 88 minuta igre.

Odličan Osijekov start u sezonu tako je naglo prizemljen, a imat će o čemu Tomas i njegovi igrači razmišljati uoči uzvrata na Opus Areni…