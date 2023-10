Lovac Luka: Dončić je ubacio 49 poena i par suludih trica u hvatanju pobjede nad Brooklynom

Nakon što je Josh Green dodao jedno bacanje pa Cam Thomas svojim 30. poenom za Brooklyn izjednačio, na semaforu je ostala 51 sekunda, a onda je Dončić opet uzeo loptu i pogodio novu tricu, ali ovaj put suludo tešku ‘udicu’ preko čuvara te je ušla od table za 123-120 na 27 sekundi do kraja.

🚨 LUKA DONCIC ARE YOU KIDDING ME? 🚨

HE HAS HIT 4 STRAIGHT CLUTCH TRIPLES TO REACH 49 POINTS.

Mavs up 3 with 12.5 seconds left: https://t.co/1wqRX7Uwkw pic.twitter.com/cK9d9Vzzsl

— NBA (@NBA) October 28, 2023