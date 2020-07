Lovac na stršljene: Sterling je uništio Watford i došao do najboljeg golgeterskog učinka u karijeri

Watfordu je zabio 10 puta u svojoj karijeri, a njegov današnji drugi pogodak bio je 19. ove sezone u Premier ligi…

Raheem Sterling voli igrati protiv Watforda, a voli i Manchester City, koji mu je ove sezone ubacio 12 pogodaka.

Sterling je zabio iz igre u 31., a onda je pospremio odbijanac u mrežu nakon što mu je Ben Foster prvotno obranio penal u 40. Samo je Bournemouthu zabio više u karijeri, a danas je imao priliku i upisati hat-trick u utakmici pretposljednjeg kola Premier lige na Vicarage Roadu.

City je pobijedio 4-0, a Sterlingova dva pogotka znače da je engleski reprezentativac došao do najboljeg učinka karijere s 19 prvenstvenih pogodaka ove sezone. Više pogodaka u Premier ligi ove sezone zabili su samo Danny Ings, Pierre-Emerick Aubameyang i trenutno prvi ligaški topnik, Jamie Vardy.

Raheem Sterling has now scored 19 Premier League goals this season, the best single-season tally of his career.

Ben Foster *nearly* made him wait a bit longer. 🤏 https://t.co/kfTL8nzKaO

— Squawka Football (@Squawka) July 21, 2020