‘Lovi’ se 100. gol, ako treba i besplatno: Djibril Cissé planira povratak u Ligue 1 iduće sezone

Još uvijek mu nije dosta.

Djibril Cissé želi se — vrlo ozbiljno — iduće sezone vratiti u Ligue 1 u 39. godini života. Ali ozbiljnost želje i ozbiljnost onoga što Cissé još uvijek može pružiti na travnjaku dvije su različite stvari pa je upitno hoće li ovaj vapaj stići do neke zainteresirane adrese.

Cissé je plan o povratku javnosti obznanio u intervjuu za francuski So Foot, a motivacija iza cijele priče je sljedeća — legendarni napadač želi doći do svog 100. gola u francuskom prvenstvu. Do sada ih je postigao 96. (Najviše za Auxerre, točno 70.) Također, Cissé je u taj pothvat spreman krenuti besplatno, bez plaće…

38-year-old striker Djibril Cissé willing to play for a Ligue 1 side completely for free, so he can score 4 more times in the division to join the 100 goals club:

"If a club would accept, i can get them in two or three months. I am pretty determined." https://t.co/v5UlQkaSdj

— Get French Football News (@GFFN) May 8, 2020