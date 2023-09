Lovro Majer uoči Latvije: ‘Mislim da neće biti laka utakmica, moramo biti ozbiljni’

Dan nakon okupljanja u Zagrebu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je danas u Rijeku te će tamo nastaviti s kratkim pripremama za nadolazeće izazove u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo iduće godine u Njemačkoj. U petak će na Rujevici gostovati Latvija, dok će u ponedjeljak Hrvatska igrati kod Armenije.

Tim povodom, danas su na druženju s medijima bili Joško Gvardiol te Lovro Majer te dali najavu ovih ogleda. Obojica su ovog ljeta promijenili klubove, potonji je došao u Wolfsburg, dok je prvi baš otišao iz Njemačke te postao novi igrač u kadru Manchester Cityja.

“Sada kada stižem kao Cityjev igrač u reprezentaciju, osjećaj je isti. Privilegija je biti član hrvatske reprezentacije, pa uvijek dolazim pun energije. Zadnji put sam morao otići zbog ozljede i operacije, no sad sam dio ove priče, radujem se novim izazovima. Velika je čast raditi s Pepom Guardiolom, već sam sada puno naučio od njega. Oduvijek mi je san bio igrati u Premier ligi”, rekao je Gvardiol.

Majer je, pak, Rennes zamijenio Wolfsburgom i zbog bivšeg hrvatskog izbornika Nike Kovača, koji je već neko vrijeme tamo u ulozi glavnog trenera.

“On je bio jedan od glavnih razloga. Za mene je osobno dobra stvar što traži disciplinu, to je dobra stvar jer nikad nisam imao problema s tim i to će me dići na novu razinu. Pružila mi se prilika za transfer u Wolfsburg, priča i projekt su bili dobri, a i imao sam želju za novim iskorakom. Sad ide prvi dio prilagodbe i smatram da će sve to biti još bolje”, otkrio je Majer.

Naravno, glavni dio konferencije otpao je na ogled s Latvijom, sve bliže smo tom srazu u Rijeci. Bit će to važna utakmica, s nova tri boda Vatreni bi se dodatno približili plasmanu na svoj šesti uzastopni Euro.

“Mislim da neće biti laka utakmica. Više nije lagano igrati ni protiv jedne reprezentacije. Očekujemo da će se braniti, ali vidjet ćemo. Spreman sam za sve opcije, mogu pomoći ekipi. Vidjet ćemo što će izbornik odlučiti. Prije svega moramo biti ozbiljni i ne smijemo podcijeniti Latviju. S ove dvije pobjede smo na korak do plasmana na Euro, bili bismo tad i ispred Turske”, zaključio je Majer.