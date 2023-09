Luciano Spalletti dočekao je prvu pobjedu na klupi Azzurra, a nju mu je donio Davide Frattesi

No, novopečeni Interov veznjak koji je ovog ljeta pristigao iz Sassuola omogućio je Spallettiju miran san s četiri boda na samom početku novog posla. Već u prvih pola sata prelomio je susret, a prvi gol dao je u 13. minuti nakon mat situacije u koju ga je postavio Mattia Zaccagni osvojenom loptom na lijevom krilu pa dodavanjem za zicer.

Nije dugo prošlo, a u 29. Frattesi je dao i drugi gol. Ovaj put je udarac Nicola Zaniola zapeo u bloku, ali taj blok činili su Frattesi i još jedan suigrač pa je ovaj veznjak samo loptu pokupio i pospremio u gol. Do poluvremena je za Ukrajinu smanjio Andrij Jarmolenko, ali više pogodaka do kraja nije bilo.

1 – Prior to Davide #Frattesi, the last #Inter player who scored a brace for #Italy was Christian Vieri on 29 March 2003, against Finland, also doing so in the European Championship qualifiers. Lively.#ItaliaUcraina pic.twitter.com/7CSKHqe4tC

— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 12, 2023