Lučić o novom clean sheetu: ‘Kvalitetno se radi, dobro smo se posložili u defenzivi’

Hajduk je na jučerašnjem gostovanju kod Istre 1961 upisao novu prvenstvenu pobjedu, s 2-0 je zadržao svoju prednost na vrhu ligaškog poretka. Bila je to već deveta utakmica u kojoj njegova obrana nije kapitulirala, po čemu je i vodeća u HNL-u. Golove su, inače, postigli Emir Sahiti i Marko Livaja, no možda se i premalo govori o junacima iz obrane, među kojima je svakako golman Ivan Lučić.

Ne samo da je jučer skupio deveti clean sheet u ovoj prvenstvenoj sezoni, nego mu njegovi bivši suigrači iz Istre nisu uputili nijedan udarac unutar okvira gola. Nije, dakle, bilo previše posla za njega, no i kad se to tražilo, bio je na svojoj razini.

“Zaredali smo s nekoliko čistih mreža, kvalitetno se radi, dobro smo se posložili u defenzivi. Nije slučajno da se u dosta clean sheetova nije pucalo po golu. Jako težak teren, mislim da je danas pobijedila momčad koja je više dočekala druge lopte, dobro smo odgovorili na borbenost. Puno hvala svim navijačima koji nas podržavaju gdje god igramo u Hrvatskoj”, poručio je Lučić nakon ove utakmice.

Hajduk odnosi sva tri boda iz Pule. Bravo, Bijeli! 💪💪💪❤️💙 #samohajduk pic.twitter.com/bkL3yDV2aW — HNK Hajduk Split (@hajduk) November 26, 2023

Inače, i on i njegova obrana u ovih su 16 kola primili tek devet golova, najmanje je to u čitavoj ligi, odnosno jednak učinak kao i onaj Goričin. Baš te će se momčadi susresti u idućem kolu, trenutno četvrtoplasirana momčad prvenstva u subotu stiže na Poljud. Sudeći po njihovoj gol-razlici, možda to i neće biti neka efikasna utakmica, no domaći će sigurno tražiti osvetu za onaj kasni preokret u Turopolju.