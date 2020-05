Lue, Kidd, Jackson, Van Gundy: Netsi će iz ove grupe zanimljivih likova izabrati novog trenera

Sedmog ožujka Kenny Atkinson dobio je otkaz u Brooklyn Netsima poslije tri godine koje je proveo u franšizi koja je NBA ligom u istom razdoblju plovila uglavnom bez jasnog cilja. Atkinson je imao svoju ulogu u tom lutanju, ali ona nije bila presudna. Svejedno, Netsi su mu se zahvalili i kao privremeno rješenje na klupu posjeli Atkinsonova pomoćnika Jacquea Vaughna.

Vaughn je odradio točno dvije utakmice, a zatim je Rudy Gobert bio pozitivan na koronavirusa i liga je suspendirana. Dovoljno, iz nekog razloga, da se o Vaughnu ipak razmišlja i kao o dugoročnoj opciji.

Netsi definitivnu odluku neće donijeti prije nego što sezona bude završena (ili otkazana). A isto tako znamo i tko će Vaughnu biti konkurencija. Razmišlja se o četiri (u svakom smislu) zanimljiva lika.

Tyronn Lue, Jason Kidd, Mark Jackson, Jeff Van Gundy and the incumbent interim coach Jacque Vaughn are among the names on the Nets' developing list of coaching candidates, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 23, 2020