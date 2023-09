Luka Dončić postigao je 23 poena, a Njemačka je potpuno rasturila Sloveniju

U drugom su se poluvremenu potpuno razgoropadili i potopili glavne konkurente za prvo mjesto, a najraspoloženiji je bio Dennis Schröder s 24 poena i 10 asistencija. Luka Dončić zabio je pola koša manje uz šest skokova i jednako toliko asistencija, ali imao je grozan šut za tri (2/11) i prilično slabu podršku svojih suigrača. Klemen Prepelič s 12 poena bio je jedini Slovenac osim Dončića s dvoznamenkastim brojem poena.

— BasketNews (@BasketNews_com) September 3, 2023