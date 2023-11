Luka je šef: Dončić novom fenomenalnom partijom rasturio nemoćne Clipperse

Spomenut ćemo i da je realizirao šest trica iz devet pokušaja, a ovo mu je bila 29. utakmica u posljednjih pet sezona u kojima je ubacio barem 40 poena uz pet uhvaćenih lopti i jednako toliko asistencija. Ove sezone već je to učinio dvaput, a sljedeći najbolji u toj kategoriji u spomenutom razdoblju upravo je Harden. On je skupio 19 takvih nastupa…

Također, Dončić se sinoć pridružio Michaelu Jordanu i LeBronu Jamesu kao jedinim igračima koji su imali više od 30 nastupa s 40 ili više poena prije 25. rođendana. Uglavnom, ovakve brojke ne bi nas trebale ni čuditi s obzirom na to koliko je Luka raspoložen protiv Clippersa:

Luka Doncic finished with 44 points tonight, bringing his career scoring average against the Clippers to 33.2 PPG including playoffs.

Only 2 players have averaged more points vs a single opponent all-time (min. 25 games): Wilt Chamberlain and Michael Jordan. pic.twitter.com/yxajnjIfcT

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 11, 2023