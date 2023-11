Luka Modrić izborio je svoje peto Europsko prvenstvo. Ako zaigra, bit će prvi do Ronalda

Već smo nebrojeno puta rekli sve što imamo za reći o igračkoj veličini Luke Modrića, legendarnog veznjaka koji ni s 38 na leđima ne posustaje i još se uvijek trudi igrati kao mladić, što mu najčešće i uspijeva. Mogli smo to vidjeti i u prethodne dvije utakmice hrvatske nogometne reprezentacije u kojima su Vatreni lovili plasman na Euro, a sinoć protiv Armenije do toga su i došli.

Naravno, Modrić je još jednom dao sve od sebe i odigrao odličnu utakmicu po gotovo svim parametrima; Sofascore ga je počastio ocjenom 8,3, najvišom od svih hrvatskih reprezentativaca sinoć. Modrić je protiv Armenaca imao čak 131 dodir s loptom uz 90 posto točnosti dodavanja (dva ključna).

Podijelio je sedam točnih dugih lopti iz osam pokušaja, uputio dva udarca, driblinzi su mu bili na 3/3, osvojio je osam od ukupno 11 duela, pretrpio dva prekršaja i napravio veliki posao u obrani — jednom je otklonio opasnost i blokirao suparnički šut, a upisao je i dva presijecanja uz tri oduzete lopte.

Croatia qualify for Euro 2024 to make it 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 major tournament for Luka Modrić 🇭🇷 ▫️ 2006 World Cup

▫️ Euro 2008

▫️ Euro 2012

▫️ 2014 World Cup

▫️ Euro 2016

▫️ 2018 World Cup

▫️ Euro 2020

▫️ 2022 World Cup

▫️ Euro 2024 pic.twitter.com/iNfkrvBlVr — B/R Football (@brfootball) November 21, 2023

Sjajna je to bila predstava, a Modrićevo novo veliko natjecanje donosi i neke rekorde. Naime, kapetanu će ovo biti deveto veliko natjecanje u karijeri i ukupno peto Europsko prvenstvo na kojemu će, ako bude zdravlja, nastupiti; to je dosadašnji rekord. Naime, samo je jedan igrač u povijesti dosad nastupio na pet Eura i to je Cristiano Ronaldo.

On će taj rekord vjerojatno srušiti budući da se očekuje kako će biti u portugalskom kadru za Njemačku, ali Modrić je odmah do njega. Iker Casillas također je išao na pet EP-a, ali na onom posljednjem, 2016., nije zaigrao.

Još jedna potvrda Modrićeve dugovječnosti…