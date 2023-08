Lukin veliki tjedan: Ivanušec je novom sjajnom partijom predvodio Dinamo do pobjede kod Istre

Subotnji program drugog kola HNL-a svojim su međusobnim dvobojem zaključili Istra 1961 i Dinamo, nakon što je u ranijem terminu Gorica u samom finišu došla do minimalne pobjede nad Lokomotivom (1-0). Gostovanje u Puli u posljednje vrijeme je Plavima bilo podosta problematično, no to ove večeri nije bio slučaj, u Zagreb se vraćaju s pobjedom od 3-0 i prvim ovosezonskim bodovima.

Junak je ove pobjede, baš kao i one prije četiri dana protiv Astane (4-0), bio je ofenzivac Luka Ivanušec. Tada je u Ligi prvaka upisao hat-trick, dok se danas okitio epitetom strijelca te asistenta, potvrdivši svoju sjajnu formu na početku sezone. Pogotovo je to zanimljivo uz priče o njegovom potencijalnom odlasku u inozemstvo, odnosno velikom transferu u neki od europskih klubova, poput Feyenoorda.

🎯⚽️🔥#dinamozagreb pic.twitter.com/7RcY81PFSi — GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 29, 2023 Dinamov trener Igor Bišćan od prve je minute u igru gurnuo novopridošle Bohdana Mihajličenka i Takura Kaneka, debitanta u plavom dresu, a u napad postavio Mahira Emrelija. No, uz te novitete, trijumf su donijela prokušana imena, Ivanušec je opet bio najbolji igrač na terenu, a sjajnim potezima iskazao se i Robert Ljubičić. Baš je spomenuti nogometaš započeo akciju za Dinamov vodeći zgoditak, poslavši krasnu dugu loptu premu Emreliju, iza Istrine obrane te na rub kaznenog prostora. Azerbajdžanski napadač samo ju je glavom spustio za Ivanušeca, a on ju je silovito poslao iza leđa domaćeg golmana Lovre Majkića. Bišćanov sastav dominirao je tijekom čitave utakmice, Istrine prigode stizale su tek na kapaljku. Tako je bilo još u prvom poluvremenu, a nastavilo i u drugom dijelu, s još većom razlikom između ova dva suparnika. Tada je stigla i potvrde Dinamove pobjede, za mirniju završnicu dvoboja te odlazak na dalek put u Kazahstan u vrlo dobrom raspoloženju. Drugi gol stigao je u 57. minuti, Ivanušec je presjekao loptu i s njom krenuo u prodor još u svojoj polovini terena. Doveo ju je praktički do domaćeg šesnaesterca, a onda ju je znalački podvalio za Emrelija. Ovaj takvu asistenciju nije mogao upropastiti, plasirao je loptu u Istrinu mrežu i praktički riješio pitanje pobjednika. Ako je ono i dalje postojalo, posve ga je poništio Ljubičić, svojim zgoditkom za 3-0 na stadionu Aldo Drosina. Stigao je on u 69. minuti, Dinamo je tada bio s čak šest svojih igrača u Istrinom kaznenom prostoru, toliki je njegov nalet. S desne strane je ubacio Martin Baturina, a posve sam je u srcu šesnaesterca bio Robert Ljubičić. Stigao je tako Dinamo do prvih ovosezonskih bodova u HNL-u i pobjegao iz donjeg doma poretka, gdje je ostala Istra 1961, sa samo jednim bodom iz dva dvoboja sa zagrebačkim momčadima. Potonje u idućem kolu čeka derbi u gostima kod Rijeke, dok će Bišćanovi puleni na Maksimiru ugostiti Goricu.

